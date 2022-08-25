Народный праздник 25 августа известен под названием Фотя-поветенный.

Христиане отмечают церковный праздник 25 августа в честь мучеников Аникиты и Фотия. Наши предки считали, что в эту дату в домах, на чердаках и в сараях проказничает домовой. Чтобы отпугнуть вредного духа, эти места кропили святой водой.

25 августа часто начинаются первые заморозки, а птицы начинают улетать на зимовку. С этой даты уже перестают летать комары по ночам, но появляется много летучих мышей.

В эту дату крестьяне занимались посевом озимых культур, ремонтом сараев и амбаров, заготовкой дров. К этой дате поспевает черемуха - ее ягоды собирают для приготовления компотов и варенья.

Одинокие девушки в эту дату проводили обряд для поиска половинки. Для этого днём ходили в церковь на молитву, а на ночь клали под подушку белый платок. Верили, что после этого ритуала девушка приснится юноше, который ей нравился.

Что нельзя делать 25 августа

В этот день нельзя подниматься на чердак, поскольку можно помешать домовому, и он начнет мстить. Неудачный день для свидания, любовного признания, свадьбы и прочих романтических дел. Спать днем - к головной боли.

Приметы погоды 25 августа

Если с клена опадают листья, то скоро наступит погодная осень.

Дождливый день сегодня - к короткому "бабьему лету".

Если кроты роют много нор, то скоро погода ухудшится.

Обилие росы обещает ясную и жаркую погоду.

Если иней уже выпал, то пора сеять озимые культуры.

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