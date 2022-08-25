Какой праздник 25 августа / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 25 августа в честь мучеников Аникиты и Фотия. Наши предки считали, что в эту дату в домах, на чердаках и в сараях проказничает домовой. Чтобы отпугнуть вредного духа, эти места кропили святой водой.

25 августа часто начинаются первые заморозки, а птицы начинают улетать на зимовку. С этой даты уже перестают летать комары по ночам, но появляется много летучих мышей. 

В эту дату крестьяне занимались посевом озимых культур, ремонтом сараев и амбаров, заготовкой дров. К этой дате поспевает черемуха - ее ягоды собирают для приготовления компотов и варенья.

Одинокие девушки в эту дату проводили обряд для поиска половинки. Для этого днём ходили в церковь на молитву, а на ночь клали под подушку белый платок. Верили, что после этого ритуала девушка приснится юноше, который ей нравился.

Что нельзя делать 25 августа

  1. В этот день нельзя подниматься на чердак, поскольку можно помешать домовому, и он начнет мстить.
  2. Неудачный день для свидания, любовного признания, свадьбы и прочих романтических дел.
  3. Спать днем - к головной боли.

Приметы погоды 25 августа

  • Если с клена опадают листья, то скоро наступит погодная осень.
  • Дождливый день сегодня - к короткому "бабьему лету".
  • Если кроты роют много нор, то скоро погода ухудшится.
  • Обилие росы обещает ясную и жаркую погоду.
  • Если иней уже выпал, то пора сеять озимые культуры.

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