Христианская церковь сегодня призывает почтить память святых мучеников.

Мученики Фотий и Аникита жили при императоре Диоклетиане и пострадали во время гонения на христиан. Император поставил на городской площади орудия казней, чтобы верующие боялись его. В этот момент к нему пришел Аникита и смело исповедовал христианство.

Диоклетиан приказал мучить Аникита, но любые попытки казнить верующего терпели сокрушительное фиаско. Фотий был родственником Аникиты, присоединился к нему, чтобы также прославлять веру во Христа. Диоклетиан заключил святых в темницу, а после пытался казнить, но православные снова оставались невредимы. Император приказал отправить их в печь вместе с женами и детьми. Не дожидаясь казни, христиане вошли туда сами и погибли с молитвой на устах.

В этот день также отмечается народный праздник 25 августа - Фотя-поветенный.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученика Александра

Александр жил в III веке, был образованным человеком, но, выполняя подвиг смирения, стал продавать уголь на городской площади и казаться необразованным. Многие горожане относились к нему с презрением, а Господь воздал Александру за труды.

Читайте также25 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ городе умер епископ. Выбирали умного, богатого или знатного. Святой Григорий предложил выбирать не по внешним качествам, а по внутренним. Люди начали смеяться и предложили выбрать угольщика Александра, если Григорий хочет человека с добрым и чистым сердцем.

Святого привели к Григорию и тот увидел, что перед ним непростой, хоть и бедно одетый человек. Александр рассказал, что прежде он был философом, но принял подвиг смирения ради Христа. Услышав это, Григорий приказал одеть Александра в лучшие одежды, а совет выбрал его епископом. Позже, при правлении Диоклетиана, Александра заставляли отречься от Христа, а за отказ сожгли.

Приметы 25 августа

дождливая погода - бабье лето будет коротким;

кошки умываются - к ясной и солнечной погоде;

появился иней - урожай озимых в следующем году будет богатым;

считается, что на Фотия опадают первые листья с клена.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется устраивать громкие пиршества. Также не стоит ругаться - конфликт затянется надолго. Если отдыхаете на природе - не давайте ребенку еду через костер, иначе вырастет вором.

Что можно делать 25 августа

Наши предки верили, что на Фотия в нежилых хозяйственных помещениях шалит домовой. Поэтому нужно было открыть все двери и окна, окропить помещение святой водой, но на чердак не заходить.

С 25 августа начинает холодать, поэтому лучше всего достать теплые вещи и подготовить к осени помещения для скота: законопатить щели и застелить пол соломой.

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Автор: Кристина Кащавцева