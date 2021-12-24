24 декабря христиане отмечают церковный праздник трех святых: братьев Даниила и Луки Столпников, а также Никона Сухого. Святому Никону в этот день молились, чтобы отогнать нечисть. Католики, протестанты и некоторые православные в эту дату отмечают Сочельник - канун Рождества.
Наши предки в день Никона зажигали небольшую лампадку, чтобы прибавить доброго света в доме. 24 декабря огонь наделяли чудодейственной и особой силой. В доме больного человека зажигали свечу. Также проводили обряд на золе – горсть золы брали в руку, выбрасывали на перекрестке и молились за здоровье больного.
24 декабря можно провести ритуал на желание на яблоне. Для этого загадывают желание и срывают самую высокую ветку, до которой можно дотянуться. Если ветка распустится до православного Рождества, то желание сбудется.
Что нельзя делать 24 декабря
- Нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца, поскольку ещё продолжается Рождественский пост.
- Нельзя заливать огонь водой. Тушить его можно песком или землей.
- В этот день нельзя охотиться и рыбачить.
- Не рекомендуется пить спиртное.
Приметы погоды 24 декабря
- Если несколько белок залезло в одно дупло, то скоро будут морозы.
- Вороны беспокойно себя ведут – то будет метель.
- Много маленьких облаков на голубом небе – к резкому похолоданию.