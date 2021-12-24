Народный праздник 24 декабря известен под названиями Никон, Никонов день.

24 декабря христиане отмечают церковный праздник трех святых: братьев Даниила и Луки Столпников, а также Никона Сухого. Святому Никону в этот день молились, чтобы отогнать нечисть. Католики, протестанты и некоторые православные в эту дату отмечают Сочельник - канун Рождества.

Наши предки в день Никона зажигали небольшую лампадку, чтобы прибавить доброго света в доме. 24 декабря огонь наделяли чудодейственной и особой силой. В доме больного человека зажигали свечу. Также проводили обряд на золе – горсть золы брали в руку, выбрасывали на перекрестке и молились за здоровье больного.

24 декабря можно провести ритуал на желание на яблоне. Для этого загадывают желание и срывают самую высокую ветку, до которой можно дотянуться. Если ветка распустится до православного Рождества, то желание сбудется.

Что нельзя делать 24 декабря

Нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца, поскольку ещё продолжается Рождественский пост. Нельзя заливать огонь водой. Тушить его можно песком или землей. В этот день нельзя охотиться и рыбачить. Не рекомендуется пить спиртное.

Приметы погоды 24 декабря

Если несколько белок залезло в одно дупло, то скоро будут морозы.

Вороны беспокойно себя ведут – то будет метель.

Много маленьких облаков на голубом небе – к резкому похолоданию.

Вас также могут заинтересовать новости: