Народный праздник 24 августа имеет названия Евпатий Коловрат, Фёдор-Василий, Евпл.

Христиане отмечают церковный праздник 24 августа в честь мученика и архидиакона Евпла, а также мучеников Феодора и Василия Печерских. Этим святым молятся об избавлении от жадности, чрезмерной любви к деньгам и азартной зависимости.

В народе дату 24 августа прозвали Белый конь. По древним верованиям, в эту ночь по земле ходят призраки и поют песни, а из болота выскакивает призрачная белая лошадь и скачет по могилам. В эту дату старались не выходить из дома ночью и не ходить на болото, иначе злая сила утащит на дно.

Наши предки в этот день стригли овечек. Из овечьей шерсти вязали теплые вещи на зиму, а также наполняли этой шерстью подушки и одеяла. Также 24 августа собирали облепиху и готовили из неё компоты, варенья и пироги, или просто перетирали ягоду с сахаром. Облепиха очень полезна при язвах, воспалениях, гастрите и кожных заболеваниях.

Что нельзя делать 24 августа

Нельзя выходить из дома после наступления темноты. Не стоит ходить по заболоченной местности сегодня. Святой Василий очень не любит пьяниц, поэтому сегодня нельзя пить алкоголь. Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 24 августа

Дым от костра стелется над землей - к дождю.

Если погода безветренная, то скоро наступит жара.

Если уродилось много орехов, но мало грибов, то зима будет холодной и снежной.

Дождь на восходе - к затяжному ненастью.

Облаков весь день нет - к долгому бабьему лету в сентябре.

Вас также могут заинтересовать новости: