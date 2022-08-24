Христиане отмечают церковный праздник 24 августа в честь мученика и архидиакона Евпла, а также мучеников Феодора и Василия Печерских. Этим святым молятся об избавлении от жадности, чрезмерной любви к деньгам и азартной зависимости.
В народе дату 24 августа прозвали Белый конь. По древним верованиям, в эту ночь по земле ходят призраки и поют песни, а из болота выскакивает призрачная белая лошадь и скачет по могилам. В эту дату старались не выходить из дома ночью и не ходить на болото, иначе злая сила утащит на дно.
Наши предки в этот день стригли овечек. Из овечьей шерсти вязали теплые вещи на зиму, а также наполняли этой шерстью подушки и одеяла. Также 24 августа собирали облепиху и готовили из неё компоты, варенья и пироги, или просто перетирали ягоду с сахаром. Облепиха очень полезна при язвах, воспалениях, гастрите и кожных заболеваниях.
Что нельзя делать 24 августа
- Нельзя выходить из дома после наступления темноты.
- Не стоит ходить по заболоченной местности сегодня.
- Святой Василий очень не любит пьяниц, поэтому сегодня нельзя пить алкоголь.
- Неудачный день для рыбалки.
Приметы погоды 24 августа
- Дым от костра стелется над землей - к дождю.
- Если погода безветренная, то скоро наступит жара.
- Если уродилось много орехов, но мало грибов, то зима будет холодной и снежной.
- Дождь на восходе - к затяжному ненастью.
- Облаков весь день нет - к долгому бабьему лету в сентябре.