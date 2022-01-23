Народный праздник 23 января получил название Григорий-летоуказатель.

23 января христиане отмечают церковный праздник святого Григория, епископа Нисского. В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Крестьяне в эту дату задерживали снег на полях.

В эту дату наши предки проводили специальный ритуал для денежного благополучия. Для этого отправляются в поле, находят стог сена и три раза обходят против часовой стрелки. Затем берут пучок сена, относят домой и бросают у крыльца.

По народным поверьям, в этот день обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья и долголетия.

Что нельзя делать 23 января

Нельзя выносить мусор и золу сегодня. Так можно вынести свое счастье. Засыпать до захода солнца сегодня - дурная примета.

Приметы погоды 23 января

Ясная погода - к жаркому лету, ветреная - к грозовому. Если идет сухой снег, то лето будет засушливым, а если снег мокрый, то дождливым.

Иней на стволах деревьев - к неурожаю и плохой рыбалке.

Безоблачное ясное небо сулит раннюю весну.

Если снег начал таять в конце дня, то в конце лета будут дожди.

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