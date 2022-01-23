Народный праздник 23 января / фото УНИАН
23 января христиане отмечают церковный праздник святого Григория, епископа Нисского. В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Крестьяне в эту дату задерживали снег на полях.
В эту дату наши предки проводили специальный ритуал для денежного благополучия. Для этого отправляются в поле, находят стог сена и три раза обходят против часовой стрелки. Затем берут пучок сена, относят домой и бросают у крыльца.
По народным поверьям, в этот день обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья и долголетия.
Что нельзя делать 23 января
- Нельзя выносить мусор и золу сегодня. Так можно вынести свое счастье.
- Засыпать до захода солнца сегодня - дурная примета.
Приметы погоды 23 января
- Ясная погода - к жаркому лету, ветреная - к грозовому. Если идет сухой снег, то лето будет засушливым, а если снег мокрый, то дождливым.
- Иней на стволах деревьев - к неурожаю и плохой рыбалке.
- Безоблачное ясное небо сулит раннюю весну.
- Если снег начал таять в конце дня, то в конце лета будут дожди.