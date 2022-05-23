Народный праздник 23 мая / фото УНИАН

Христиане отмечают церковный праздник 23 мая в честь Симона Кананита. Это сын Йосифа Обручника и некровный брат Иисуса Христа. Дата считается удачной для сбора мяты, крапивы и лекарственных трав.

Наши предки считали этот день особенным в денежной сфере. Сегодня высок шанс получить неожиданную прибыль, удачно вложить деньги или совершить хорошую крупную покупку. Однако и риск быть ограбленным или потратить крупную сумму впустую увеличиваются.

23 мая предки отмечали именины земли. Работы в земле в эту дату не проводились, ничего сеять и сажать было нельзя. В этот день у коров обязательно собирают молоко - оно сегодня особенно вкусное и полезное. 23 мая очень удачно проходят все гадания.

Что нельзя делать 23 мая

  1. Вечером не стоит выходить из дома. 
  2. Нельзя ничего сеять и сажать в земле.
  3. Нельзя играть в азартные игры на деньги, иначе обязательно проиграете.

Приметы погоды 23 мая

  • Пчелы летают дружной стаей - к хорошей погоде.
  • Пение птиц до рассвета - к дождю.
  • Кучевые облака предвещают хорошую погоду.
  • Дождь сегодня - к дождливому лету.

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