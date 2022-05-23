Христиане отмечают церковный праздник 23 мая в честь Симона Кананита. Это сын Йосифа Обручника и некровный брат Иисуса Христа. Дата считается удачной для сбора мяты, крапивы и лекарственных трав.
Наши предки считали этот день особенным в денежной сфере. Сегодня высок шанс получить неожиданную прибыль, удачно вложить деньги или совершить хорошую крупную покупку. Однако и риск быть ограбленным или потратить крупную сумму впустую увеличиваются.
23 мая предки отмечали именины земли. Работы в земле в эту дату не проводились, ничего сеять и сажать было нельзя. В этот день у коров обязательно собирают молоко - оно сегодня особенно вкусное и полезное. 23 мая очень удачно проходят все гадания.
Что нельзя делать 23 мая
- Вечером не стоит выходить из дома.
- Нельзя ничего сеять и сажать в земле.
- Нельзя играть в азартные игры на деньги, иначе обязательно проиграете.
Приметы погоды 23 мая
- Пчелы летают дружной стаей - к хорошей погоде.
- Пение птиц до рассвета - к дождю.
- Кучевые облака предвещают хорошую погоду.
- Дождь сегодня - к дождливому лету.