Что можно делать 23 мая, а от каких действий лучше отказаться по заветам предков - узнайте в материале УНИАН.

Согласно преданию, апостол Симон был братом Господа по плоти и Иуды, относился к двенадцати апостолам. Происходил из города Каны, за это его прозвали Канаитом, а прозвище "Зилот" он получил, как ярый приверженец законов. Симон любил Господа и везде следовал за ним, проповедовал во многих городах и странах. Скончался в Британии - был распят на кресте.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 23 мая - Симонов день.

Православный праздник 23 мая - день памяти преподобного Симеона

Симеон жил во второй половине XII века и, духовно придя к желанию быть ближе к Богу, подвизался в Киево-Печерской обители. Много читал священных книг, изучал житие святых мучеников и хотел был подобен им. За свою жизнь написал биографии нескольких печерских иноков. Был епископом города Владимир, но после смерти его мощи перенесли в Киев.

Приметы 23 мая

птицы поют до самого утра - скоро пойдут дожди;

дождливый день 23 мая - лето также будет ненастным;

вечером облака плывут кучами - на следующий день ждать хорошей погоды;

пахать землю на Симона - к неудачам.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в эту дату отмечали именины Матушки Земли, поэтому не пахали и не возделывали ее, но можно было засевать пшеницу. Рыть ямы, забивать колья и как-либо тревожить землю нельзя - большой грех. Также не рекомендуется сегодня прятать или пересчитывать деньги - к нищете.

Что можно делать 23 мая

Мать Сыра Земля в эту дату наделяет растения целебными свойствами, поэтому в старину люди 23 мая отправлялись в лес. Собирать травы можно было только в чистой одежде и чистыми руками. Если вы не занимаетесь сбором трав, то можете сегодня убрать дома. Главное - не лениться.

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