Народный праздник 23 декабря известен под названиями Мина Красноречивый, Святитель Иосаф.

23 декабря христиане отмечают церковный праздник святых Мины Красноречивого и святителя Иосафа. Девушки в этот день занимались рукоделием. Вышивали свое будущее свадебное платье и постельное белье для приданого.

В эту дату многие люди жалуются на плохой сон. Особенно плохо спят дети. Чтобы младенец крепче спал, над его колыбелью вешают икону Богоматери. 23 декабря считается хорошим днем для лечения глазных заболеваний. Знахари в этот день читают заговоры на хорошее зрение.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя смотреть в глаза незнакомцам, иначе зрение может испортиться. Находиться в многолюдных местах 23 декабря – к неприятностям. Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.

Приметы погоды 23 декабря

Ясная погода 23 декабря – к похолоданию.

Белые облака сулят морозы, а серые – тепло.

Сороки летают у зданий и прячутся под крышу – к сильным морозам.

Если с утра стоит туман, то скоро выпадет много снега.

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