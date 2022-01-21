Народный праздник 21 января / фото УНИАН (Андрей Горб)
21 января отмечается церковный праздник святых Емельяна и Василисы. В этот день часто бывают вьюги и сильные метели. Наши предки считали, что работать 21 января - грех, так что сегодня отдыхали.
По народным обычаям, в Емельянин день надо пригласить домой кумовьев и щедро угостить. Тогда у крестника будет крепкое здоровье. На стол ставили щи, гречневую кашу, рыбный холодец. Кумовья дарили крестнику полотенце и мыло.
21 января нужно хорошо помыться или попариться в бане. Кто встретит эту дату в чистом теле, тот весь год будет здоровым и счастливым.
Что нельзя делать 21 января
- Нельзя брать и давать в долг деньги.
- День неудачный для денежных дел. Не стоит делать крупные покупки и рисковать деньгами.
- Нельзя спать при лунном свете, иначе можно потерять здоровье и красоту. Обязательно закройте шторы.
- Если идете в гости - нельзя приходить с пустыми руками.
Приметы погоды 21 января
- Южный ветер сулит грозовое лето.
- Если окна в доме запотели, то скоро будет оттепель.
- Метель сегодня - к непогоде до конца января.
- Большая разница температур днем и ночью - к поздней весне.