Что отмечает церковь сегодня и какие существуют традиции в эту дату - узнайте на УНИАН.

Преподобного Емилиана христиане знают, как исповедника. Так называли святых, которые всю жизнь свою посвятили Господу, читали проповеди и потерпели множество мучений за свою веру. Несмотря на это, остались живыми и скончались в преклонных летах. Так случилось и с Емилианом, жизнь и смерть которого пришлись на IX век.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 21 января - Емельян Перезимник.

Православный праздник 21 января - день памяти преподобного Григория

Читайте также21 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьГригорий жил в XI веке и был подвижником Киево-Печерской обители. Принял постриг от основателя Феодосия, за свою веру и труды получил от Господа дар прозорливости и чудотворения.

Существует легенда, будто бы у Григория злоумышленники хотели украсть редкие ценные книги. Воры спрятались в келии, но святой понял их замысел и с помощью молитвы усыпил - бандиты заснули на 5 суток. Григорий разбудил их, накормил и отпустил, а позже защитил от наказания. Тогда воры раскаялись и, удивленные добротой святого, стали работать на благо обители. Преподобный Григорий совершил множество важных дел и умер мучительно в 1903 году.

Приметы 21 января

дуют сильные ветра - лето будет холодным;

ворон кричит утром больше двух раз - скоро потеплеет;

на Емельяна нет ветра - летний период окажется теплым;

метет метель и воет вьюга - в дорогу отправляться нельзя.

Что сегодня нельзя делать

На Григорий Чудотворца православная церковь категорически запрещает работать, особенно в первой половине дня. 21 января - завершающий день зимних праздников, так что с 22 января уже можно полноценно трудиться.

Также сегодня лучше забыть об обидах и горестях, важно мыслить позитивно и дарить людям только хорошие эмоции. Жадничать тоже не рекомендуется - сами будете нуждаться.

Что можно делать 21 января

Наши предки в старину и верующие сегодня соблюдали традиции дня. Нужно было ходить в гости к кумовьям и угощать их различными лакомствами. Крестнику обязательно дарили "крестинку" - полотенце и кусок мыла. Ребенка нужно было купать только с этим мылом и говорить:

Царь морской да царь двинской, да царь пинежский, дай воды на живот, на здравие раба Божьего (имя), на чистоту его, на красоту его!.

Затем окунуть в теплую воду, смывая мыльную, и произнести заговор: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!".

Также в этот день люди рассказывали сказки, былины и истории, отсюда и появилось выражение "Мели, Емеля - твоя неделя".

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