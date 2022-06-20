Христиане отмечают церковный праздник 20 июня в честь священномученика Феодота Анкирского. Наши предки в этот день сеяли рожь и молились святому Федоту, чтобы послал дождь на землю. День хороший для обильных поливов, земля на огороде сегодня должна быть влажной.
Наши предки считали, что в этот день в водоемах бушевали русалки. Поэтому 20 июня боялись подходить к воде. Родившиеся 20 июня люди очень энергичные и общительные. Они очень требовательны к другим, но редко замечают свои недостатки.
Что нельзя делать 20 июня
- Нельзя купаться в реке или озере, а также умываться из водоемов.
- Ни в коем случае нельзя обрезать волосы, иначе можно укоротить свою жизнь.
- Беременным женщинам сегодня не стоит есть мясо и рыбу.
Приметы погода 20 июня
- Дождь сегодня сулит богатый урожай зерна.
- Много паутины появилось за ночь - к теплому и ясному дню.
- Гром гремит - к затяжной непогоде.
- Вечером громко квакают лягушки - к дождливой погоде.
- Если утром не было росы, то вечером может пойти дождь.
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