Народный праздник 20 июня получил названия Федот Урожайник, Федот Страж, Навозница.

Христиане отмечают церковный праздник 20 июня в честь священномученика Феодота Анкирского. Наши предки в этот день сеяли рожь и молились святому Федоту, чтобы послал дождь на землю. День хороший для обильных поливов, земля на огороде сегодня должна быть влажной.

Наши предки считали, что в этот день в водоемах бушевали русалки. Поэтому 20 июня боялись подходить к воде. Родившиеся 20 июня люди очень энергичные и общительные. Они очень требовательны к другим, но редко замечают свои недостатки.

Что нельзя делать 20 июня

Нельзя купаться в реке или озере, а также умываться из водоемов. Ни в коем случае нельзя обрезать волосы, иначе можно укоротить свою жизнь. Беременным женщинам сегодня не стоит есть мясо и рыбу.

Приметы погода 20 июня

Дождь сегодня сулит богатый урожай зерна.

Много паутины появилось за ночь - к теплому и ясному дню.

Гром гремит - к затяжной непогоде.

Вечером громко квакают лягушки - к дождливой погоде.

Если утром не было росы, то вечером может пойти дождь.

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