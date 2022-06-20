Что можно делать 20 июня, а какие действия православная церковь считает греховными - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня христиане чтут память Феодота Анкирского - святого, который жил в III веке при царе Диоклетиане. Во время гонений на христиан он укрывал верующих в своем доме, помогал им одеждой и пищей, посещал мучеников в темницах и проводил обряды погребения тел.

Однажды его схватили и заставляли отречься от Христа, прославляя идолов. Феодот отказался, за это его подвергли страшным пыткам, а затем казнили мечом. В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 20 июня - Федот Урожайник.

Также с сегодняшнего дня начинается Петров пост 2022.

Православный праздник 20 июня 2022 - день памяти священномученика Маркелла

Святой Маркелл жил в III веке и был епископом в Риме. Согласно преданию, однажды он встретил правителя и спросил его, зачем тот мучит христиан. За такую дерзость царь приказал схватить папу и избить его палками. Затем осудили святого работать на скотном дворе, но положение его было тяжелым.

Маркеллу давали мало пищи, заставляли тяжело работать и не разрешали молиться. Любые посещения также были под запретом - святой переносил все тяготы совершенно один. Кроме того, постоянно терпел насмешки от язычников. От страданий и изнурительного бытия Маркелл вскоре скончался, было это в 304 году.

Приметы 20 июня

теплый день сегодня - урожай ржи будет хорошим;

гром гремит - погода испортится;

пчелы сидят на стенках улья - к устойчивой жаре;

ночью не выпала роса - к дождливой погоде.

Что сегодня нельзя делать

Учитывая то, что православные верующие с 20 июня начинают поститься, то в этот день нельзя развлекаться и устраивать шумные застолья. Запрещено и грустить - если у вас есть люди, которые вызывают негативные эмоции, лучше держаться от них подальше. Категорически запрещено гадать, проводить любые ритуалы, а также давать деньги в долг.

Что можно делать 20 июня

Согласно народным поверьям и церковным канонам, в эту дату можно работать, главное - не перетруждаться. Также допустимо ходить на речку и купаться, ведь Русальная неделя уже прошла. Верующие обязательно должны посетить церковь и прочесть молитвы святым Петру и Павлу.

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