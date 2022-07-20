Христиане отмечают церковный праздник 20 июля в честь преподобных Фомы и Евдокии. Святой Фома был талантливым целителем, поэтому ему молились об излечении от различных болезней. Дата считается удачной для любого лечения и медицинских манипуляций.
20 июля наши предки посвящали сенокосу. Целый день косили сено и складывали его в стоги. Работы по сенокосу старались закончить как можно быстрее, поскольку скоро начнется сезон дождей. Во время работы в огороде на голову и плечи завязывали полотенце, чтобы солнце не обжигало. Первый сжатый сноп наши предки оставляли на поле до Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).
14 июля считается удачным днем для гаданий. В эту дату собирают и едят чернику - очень полезную и вкусную ягоду. Также собирают первые огурцы, вишню и ранние яблоки. Из дуба в этот день заготавливали веники для бани.
Что нельзя делать 20 июля
- Нельзя купаться в этот день, иначе на воде может случиться несчастье.
- Пить алкоголь 20 июля запрещается.
- В этот день нельзя стирать и сушить одежду.
Приметы погоды 20 июля
- Кошка лапами закрывает морду - к похолоданию.
- Если на Авдотью пойдет дождь, то мокрая погода продлится долго.
- Если дождь пошел, то год будет неурожайным.