Народный праздник 20 июля известен под названиями Авдотья-сеногнойка, Фома и Ефросинья.

Христиане отмечают церковный праздник 20 июля в честь преподобных Фомы и Евдокии. Святой Фома был талантливым целителем, поэтому ему молились об излечении от различных болезней. Дата считается удачной для любого лечения и медицинских манипуляций.

20 июля наши предки посвящали сенокосу. Целый день косили сено и складывали его в стоги. Работы по сенокосу старались закончить как можно быстрее, поскольку скоро начнется сезон дождей. Во время работы в огороде на голову и плечи завязывали полотенце, чтобы солнце не обжигало. Первый сжатый сноп наши предки оставляли на поле до Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

14 июля считается удачным днем для гаданий. В эту дату собирают и едят чернику - очень полезную и вкусную ягоду. Также собирают первые огурцы, вишню и ранние яблоки. Из дуба в этот день заготавливали веники для бани.

Что нельзя делать 20 июля

Нельзя купаться в этот день, иначе на воде может случиться несчастье. Пить алкоголь 20 июля запрещается. В этот день нельзя стирать и сушить одежду.

Приметы погоды 20 июля

Кошка лапами закрывает морду - к похолоданию.

Если на Авдотью пойдет дождь, то мокрая погода продлится долго.

Если дождь пошел, то год будет неурожайным.

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