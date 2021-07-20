Сегодня христианская церковь призывает к празднованию нескольких важных дат.

Великомученица Евдокия, в иночестве - Евфросиния была женой князя Дмитрия Донского. Их союз был причиной успешных связей между Москвой и Суздалем, на княгиню оказывали влияние многие святители, а сама она прославилась, как строительница храмов.

В 1387 году основала Вознесенский женский монастырь. В 1395 году, при нашествии Тамерлана, во ее приказу в Москву доставили Владимирскую икону Божией Матери. Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ Архангела Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля.

Воспитав пятерых сыновей, княгиня приняла постриг и стала монахиней. Посвятив жизнь молитве и вере, она мирно почила 7 июля и была похоронена в Вознесенском монастыре.

Праздник 20 июля - день Влахернской иконы Божией Матери

Икона была обретена в Иерусалиме императрицей Евдокией во времена преподобного Евфимия Великого и святителя Ювеналия. Эту святую икону называют еще Одигитрией, то есть Путеводительницей.

Патриарх Сергий просил помощи у Богородицы, обходя с этой иконой стены Константинополя во времена осады аваров. В память этой и других побед, одержанных благодаря заступничеству Пресвятой Девы, было установлено ежегодно в субботу пятой седмицы Великого поста совершать праздник Похвалы Пресвятой Богородице ("Суббота Акафиста").

После падения Константинополя икона была перенесена сначала в Афон, а затем - в Москву.

20 июля праздник - день памяти преподобного Фомы, преподобного Акакия

Фома Малеин был военачальником, но во имя веры оставил службу и принял иноческий постриг. Святители благословили его на жизнь в пустыне и Фома, получив откровение через пророка Илию, принял отшельнический образ бытия. Наедине с собой он боролся с невидимыми врагами так же, как когда-то с видимыми. От Бога он получил дар исцеления, поэтому к нему стали приходить люди и просить о помощи.

Акакий же был послушником в монастыре, отличался благочестивым настроением и смиренностью. Старец его имел грубый характер, постоянно бил послушника и морил его голодом. Акакий терпел все издевательства и, не предавая веры, благодарил Господа. Несмотря на стойкость духа, вскоре Акакий скончался от такого существования.

Читайте также20 июля: народный праздник и приметы, что нельзя делать сегодняЧерез пять дней после смерти инока старец рассказал другому святому об этом. Тот не поверил, они вдвоем пошли к могиле и тогда старец громко задал вопрос: “Акакий, правда ли ты умер?”. Из могилы раздался отрицательный ответ, сопровождаемый фразой о том, что тот, кто принял послушание, умереть не может. Сие событие так впечатлило мучителя-старца, что тот пал перед гробницей на колени, начал просить прощения у послушника, а после стал закрытым и смиренным, изменив свой характер полностью.

Это сказание привел в "Лествице" преподобный Иоанн Лествичник как пример терпения, послушания и награды за них.

Какой сегодня праздник - день памяти святой мученицы Кириакии

Кириакия была дочерью благочестивых христиан, которые пообещали посвятить жизнь своей дочери Богу. В начале гонений Диоклитиана за христианами, родителей разлучили с их ребенком. Кириакию послали к Максимилиану Геркулу - соправителю Диоклитиана. Там ее истязали и заставляли отречься от Христа, но девушка была непреклонна.

Господь помогал ей: дикие звери, выпущенные, чтобы убить девушку, ложились у нее ног, а идолы пали в языческом капище, лишь только святую привели туда. Многие язычники, увидев это, приняли христианство. Когда Кириакии объявили смертный приговор, она попросила время, чтобы помолиться. Закончив молитву, девушка смиренно скончалась сама - Христос уберег ее от рук римских карателей.

Что можно делать 20 июля

В этот день можно ухаживать за собой, а особенно - состригать волосы. Считается, что, избавляясь от лишней шевелюры, человек снимает с себя проблемы и болезни. Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родственниками.

Что сегодня нельзя делать

Строго запрещается делать предложение руки и сердца, свататься или назначать свидание. Если нарушить запрет, то пара вскоре рассорится;

Нельзя обманывать и завидовать - негативные эмоции вернутся вам троекратно;

Девушки не должны физически тяжело работать и стирать, иначе навлекут на себя нищету.

Приметы 20 июля

Дождливый день - к неурожаю;

Нельзя купаться в водоемах - водяной утянет;

Посидеть под дубом 20 июля - набраться сил на весь год;

Человека обнюхивает корова - к тяжелой болезни;

Можно заготавливать веники для бани - сделанные из дуба, они будут обладать целебной силой.

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Автор: Кристина Кащавцева