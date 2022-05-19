Народный праздник 19 мая имеет названия Иов-горошник, огуречник, росенник.

Христиане отмечают церковный праздник 19 мая в честь праведника Иова Многострадального. В день Иова сеют горох, тыкву и огурцы. Сеять горох можно при северном ветре, а при западном и южном посев откладывают. Также горох нельзя сеять при дороге. А огурцы в этот день сеяли при любой погоде.

На Руси в этот день почитали росу. Дети бегали по траве босиком и умывались росой. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Девушки окунали в росу рушник, а потом дарили любимому. Верили, что тогда мужчина влюбится.

В ночь с 19 на 20 мая может присниться вещий сон. Если приснился сон, в котором вам было страшно или стыдно - это предупреждение от вселенной о том, что вы на неправильном пути.

Что нельзя делать 19 мая

Беременным женщинам нельзя гладить чужих детей. Ругаться с близкими нельзя, иначе никогда не помиритесь. Весь день бездельничать - к болезням спины.

Приметы погоды 19 мая

Ясная погода - к прекрасному урожаю огурцов.

Сильная роса с утра - к хорошему урожаю овощей.

Если сирень сегодня сильно пахнет, то будет дождь, а если не пахнет - к сухой погоде.

Утренний туман сулит облачную, но сухую погоду.

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