Христиане отмечают церковный праздник 19 мая в честь праведника Иова Многострадального. В день Иова сеют горох, тыкву и огурцы. Сеять горох можно при северном ветре, а при западном и южном посев откладывают. Также горох нельзя сеять при дороге. А огурцы в этот день сеяли при любой погоде.
На Руси в этот день почитали росу. Дети бегали по траве босиком и умывались росой. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Девушки окунали в росу рушник, а потом дарили любимому. Верили, что тогда мужчина влюбится.
В ночь с 19 на 20 мая может присниться вещий сон. Если приснился сон, в котором вам было страшно или стыдно - это предупреждение от вселенной о том, что вы на неправильном пути.
Что нельзя делать 19 мая
- Беременным женщинам нельзя гладить чужих детей.
- Ругаться с близкими нельзя, иначе никогда не помиритесь.
- Весь день бездельничать - к болезням спины.
Приметы погоды 19 мая
- Ясная погода - к прекрасному урожаю огурцов.
- Сильная роса с утра - к хорошему урожаю овощей.
- Если сирень сегодня сильно пахнет, то будет дождь, а если не пахнет - к сухой погоде.
- Утренний туман сулит облачную, но сухую погоду.