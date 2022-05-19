Какой православный праздник 19 мая отмечают христиане и какие приметы существуют сегодня - читайте далее в материале.

Иов Многострадальный был известным благочестивым человеком ветхозаветного времени. Жил во времена Моисея и было у него большое семейство. Однажды в жизнь его вмешался Дьявол и лишил всего, что было у Иова, а позже поразил его страшной болезнью.

Жена его в это время много работала и жаловалась на испытания, но Иов говорил ей, что Бог не дает того, что люди не могут вынести и следует быть благодарными. Господь наградил Иова за веру и вернул ему все утраченное с лихвой. С того времени Иов прожил еще 140 лет и стал прообразом Христа.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 19 мая - Иов-горошник.

Православный праздник 19 мая - день памяти Михея Радонежского

Михей был ближайшим учеником Сергия Радонежского. Он настолько преисполнился в своем духовном пути, что удостоился чести вместе с учителем видеть Пресвятую Богородицу с апостолами Петром и Иоанном. С того времени Михей утвердился в своей вере, прожил долгую благочестивую жизнь, скончался в 1385 году.

Приметы 19 мая

обильная роса - будет хороший урожай огурцов;

яркий и солнечный день - лето окажется жарким;

вороны садятся на крыльцо дома - к плохим новостям;

туман утром - дождей долго не будет.

Сон в ночь с 18 на 19 мая расскажет о том, что случится с вами через 8 дней.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, нельзя ссориться с родственниками - в семье начнутся проблемы и затянутся надолго. Бездельничать запрещено - к болезни. Если вы на сегодня не планировали никаких важных дел, то хотя бы уберите в доме. Горох нельзя высаживать ранним утром, иначе его склюют птицы.

Что можно делать 19 мая

В эту дату наши предки умывались утренней росой - считалось, что так можно продлить свою молодость. Больные ходили по росе босиком, укрепляя здоровье. Славяне в этот день высаживали горох, бобы и фасоль, также можно было посадить бахчевые культуры.

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