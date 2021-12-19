Народный праздник 19 декабря известен под названиями День святого Николая, Николай зимний, Николай Чудотворец.

19 декабря отмечается важный церковный праздник – День святого Николая. Этот святитель всю жизнь помогал сиротам, беднякам, вдовам и путешественникам. В православных странах на День Николая принято дарить подарки детям. Часто подарок подкладывают под подушку, пока ребенок спит.

Наши предки в этот день с самого утра посещали церковь, а вечером накрывали пышный стол и угощали родных. Часто в эту дату проводили ярмарки и распродажи.

Николаю Чудотворцу молятся при болезни, трудной беременности и при любых жизненных проблемах. Читать молитву следует в полном одиночестве.

Что нельзя делать в День святого Николая

Ни в коем случае нельзя ругаться, конфликтовать, сквернословить. В такой великий христианский праздник не стоит работать по дому. Нельзя стричь волосы. 19 декабря нельзя отказывать в помощи людям.

Приметы погоды 19 декабря

Сколько снега сегодня выпадет, столько травы будет весной.

Солнечный и морозный день – к хорошему урожаю.

Иней с утра предвещает похолодание.

Если до 19 декабря зима была суровой, то скоро начнется оттепель.

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Автор: Екатерина Пулатова