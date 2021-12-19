19 декабря отмечается важный церковный праздник – День святого Николая. Этот святитель всю жизнь помогал сиротам, беднякам, вдовам и путешественникам. В православных странах на День Николая принято дарить подарки детям. Часто подарок подкладывают под подушку, пока ребенок спит.
Наши предки в этот день с самого утра посещали церковь, а вечером накрывали пышный стол и угощали родных. Часто в эту дату проводили ярмарки и распродажи.
Николаю Чудотворцу молятся при болезни, трудной беременности и при любых жизненных проблемах. Читать молитву следует в полном одиночестве.
Что нельзя делать в День святого Николая
- Ни в коем случае нельзя ругаться, конфликтовать, сквернословить.
- В такой великий христианский праздник не стоит работать по дому.
- Нельзя стричь волосы.
- 19 декабря нельзя отказывать в помощи людям.
Приметы погоды 19 декабря
- Сколько снега сегодня выпадет, столько травы будет весной.
- Солнечный и морозный день – к хорошему урожаю.
- Иней с утра предвещает похолодание.
- Если до 19 декабря зима была суровой, то скоро начнется оттепель.
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