Народный праздник 17 мая имеет названия Пелагия заступница, День баклушников.

Христиане отмечают церковный праздник 17 мая в честь мученицы Пелагии Тарсийской. У наших предков в этот день была необычная традиция - они ленились и ничего не делали. В этот день не работают по дому и не делают ремонт, но можно работать в огороде. День благоприятный для высадки любых деревьев и кустов.

По народным верованиям, 17 мая во дворе или на огороде нужно поставить пару старой изношенной обуви, чтобы защититься от злых сил и дурного глаза. Это помогает защитить не только людей, но и растения и животных.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя распускать сплетни и врать про других людей. В этот день повышен риск получить травму или ожог. Нельзя нарушать технику безопасности. Стричь ногти нельзя, иначе лишитесь здоровья. Не стоит крестить мальчика сегодня, иначе он может стать бесплодным. Запрещено рубить птиц сегодня - это принесет большое несчастье.

Приметы погоды 17 мая

Если майских жуков много, то погода будет засушливой.

Если калина уже зацвела, то пора сеять тыкву, огурцы и кукурузу.

Ливень сегодня - к хорошему урожаю.

Кукушка часто поет - к хорошей погоде.

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