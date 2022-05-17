Христиане отмечают церковный праздник 17 мая в честь мученицы Пелагии Тарсийской. У наших предков в этот день была необычная традиция - они ленились и ничего не делали. В этот день не работают по дому и не делают ремонт, но можно работать в огороде. День благоприятный для высадки любых деревьев и кустов.
По народным верованиям, 17 мая во дворе или на огороде нужно поставить пару старой изношенной обуви, чтобы защититься от злых сил и дурного глаза. Это помогает защитить не только людей, но и растения и животных.
Что нельзя делать 17 мая
- Нельзя распускать сплетни и врать про других людей.
- В этот день повышен риск получить травму или ожог. Нельзя нарушать технику безопасности.
- Стричь ногти нельзя, иначе лишитесь здоровья.
- Не стоит крестить мальчика сегодня, иначе он может стать бесплодным.
- Запрещено рубить птиц сегодня - это принесет большое несчастье.
Приметы погоды 17 мая
- Если майских жуков много, то погода будет засушливой.
- Если калина уже зацвела, то пора сеять тыкву, огурцы и кукурузу.
- Ливень сегодня - к хорошему урожаю.
- Кукушка часто поет - к хорошей погоде.