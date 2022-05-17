Что можно делать 17 мая, а от чего лучше отказаться, чтобы не разгневать богов - читайте в материале УНИАН.

Мученица Пелагея жила в III веке в Тарсе в Малой Азии. Она была из богатой семьи, необычайно образованна и красива. Император Диоклетиан хотел женить ее на своем наследнике, но из-за того, что он был гонителем христиан, Пелагея отказала ему и тайно крестилась.

Пелагея уговаривала креститься и свою мать, но та была упрямой язычницей и отказывалась уверовать во Христа. Более того, она привела дочь к наследнику Диоклетиана и сказала, чтобы он делал с ней всё, что хочет. Юноша не знал, как поступить, поэтому убил себя. Тогда мать разгневалась и привела Пелагию к императору, но тот пленился ее красотой и предложил выйти за него замуж. Девушка отказалась, так как жених у нее уже был - Господь наш Иисус Христос.

За это Диоклетиан приказал сжечь христианку в медном быке. Мученица перекрестилась и пошла на казнь, тело ее растворилось, а кости остались целыми. Эти мощи были позже погребены на горе, где впоследствии верующие построили храм.

В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 17 мая - Пелагея-заступница.

Приметы 17 мая

воробьи летают стаями - будет сильный ветер;

увидеть дикого зайца или кролика - к неприятным известиям;

летают майские жуки - лето будет засушливым;

сильный дождь сегодня - урожай будет богатым.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату запрещено обижать птиц, в том числе и домашних. Лучше и вовсе отказаться от мясных блюд. Православная церковь советует не отказывать в помощи людям, иначе сами будете нуждаться. Также в эту дату нельзя делать подарки, особенно под запретом жемчуг, веник, метла, лопата, зеркало, иголки, булавки, чёрные перчатки, иконы, кошка или котёнок.

Что можно делать 17 мая

Христиане сегодня молятся святой Пелагее о заступничестве и помощи. Считалось, что мученица защищает и бережет тех, кто был несправедливо обижен. Вы можете попросить у нее совета и покровительства, чтобы справиться с кознями врагов. Допустимо в эту дату ходить в гости или приглашать друзей к себе: чем веселее пройдет встреча - тем удачнее будет год.

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