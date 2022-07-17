Народный праздник 17 июля получил названия Андрей Налива, день Марфы.

Христиане отмечают церковный праздник 17 июля в честь трех святых Андреев. В народном календаре славян эта дата получила название Андрей Налива, потому что к этому дню наливается овес. Славяне с нетерпением ждали дождя, чтобы был хороший урожай хлеба.

В день Андрея на Руси убирали овес и заготавливали сено на зиму. Из овса готовили большой казан каши, часть которой давали лошадям. В этот день чтили коней и заботились о них, вкусно кормили и расчесывали гриву. Чтобы лошади были весь год здоровы, им давали подышать паром от овсяной шелухи.

Девушки 17 июля варили овсяный кисель и облизывали миску, если хотели выйти замуж в ближайшее время. А если накормить таким киселем возлюбленного, то он влюбится в девушку еще сильнее.

Что нельзя делать 17 июля

Не стоит начинать новые дела или принимать важные решения 17 июля. Не давайте деньги в долг, иначе они к вам не вернутся. 17 июля не рекомендуется собирать дикие ягоды и грибы.

Приметы погоды 17 июля

Если ягод очень много уродилось, то зима будет суровой.

Если куры в начале дождя прячутся в курятник, то дождь будет долгим.

Облачное небо - к жаркой и сухой погоде.

Если дует восточный ветер, то буде хороший урожай фруктов.

Листья на деревьях уже начали желтеть - к ранней осени.

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