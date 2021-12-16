Народный праздник 16 декабря имеет названия Иван Молчальник, День мировой немоты и тишины.

16 декабря христиане отмечают церковный праздник святого Иоанна Молчальника или Безмолвника. Наши предки старались провести этот день в полном молчании, чтобы задобрить святого. Считается, что если молчать целый день в эту дату, то можно привлечь счастье и здоровье.

Верующие в этот день ходят в церковь и молча молятся иконе Иоанна Молчальника. В целом этот день лучше провести наедине с собой, прочесть книгу или погрузиться в свои мысли.

В ночь с 16 на 17 число часто снятся кошмары. Если не хотите, чтобы они сбылись – сон нужно кому-то рассказать.

Что нельзя делать 16 декабря

Супругам в этот день нельзя ссориться и спорить, иначе они весь год будут в ссоре. В этот день нельзя свистеть и кричать. Запрещено пить алкоголь.

Приметы погоды 16 декабря

Снегири часто чирикают и поют – к потеплению.

Много звезд видно на небе – к сильной стуже.

Мокрый снег, который сразу тает, сулит плохой урожай в следующем году.

Если дрова потрескивают в костре, то скоро похолодает.

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Автор: Екатерина Пулатова