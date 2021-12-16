Народный праздник 16 декабря / фото УНИАН
16 декабря христиане отмечают церковный праздник святого Иоанна Молчальника или Безмолвника. Наши предки старались провести этот день в полном молчании, чтобы задобрить святого. Считается, что если молчать целый день в эту дату, то можно привлечь счастье и здоровье.
Верующие в этот день ходят в церковь и молча молятся иконе Иоанна Молчальника. В целом этот день лучше провести наедине с собой, прочесть книгу или погрузиться в свои мысли.
В ночь с 16 на 17 число часто снятся кошмары. Если не хотите, чтобы они сбылись – сон нужно кому-то рассказать.
Что нельзя делать 16 декабря
- Супругам в этот день нельзя ссориться и спорить, иначе они весь год будут в ссоре.
- В этот день нельзя свистеть и кричать.
- Запрещено пить алкоголь.
Приметы погоды 16 декабря
- Снегири часто чирикают и поют – к потеплению.
- Много звезд видно на небе – к сильной стуже.
- Мокрый снег, который сразу тает, сулит плохой урожай в следующем году.
- Если дрова потрескивают в костре, то скоро похолодает.
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