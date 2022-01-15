Народный праздник 15 января имеет названия Сильвестров день, Куриный праздник, Серафим.

15 января православные отмечают церковный праздник римского епископа Сильвестра I, а также православного святого Серафима Саровского. Святому Серафиму молились при болезнях ног.

Этот день на Руси называли куриным праздником. Наши предки верили, что 15 января черный петух откладывает яйцо, из которого позднее появляется царь змей Василиск. В этот день крестьяне убирали курятники и защищали от злых сил. Для этого над гнездом вешали плоский камень с отверстием посередине - "куриного бога".

По народным представлениям, 15 января на землю выходят 12 сестер-лихорадок, из-за чего день считался опасным.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя есть блюда из мяса птицы, иначе счастье из дома улетит. Не стоит без особой нужды выходить из дома. Детей нельзя оставлять одних и отпускать гулять без присмотра.

Приметы погоды 15 января

Белые облака быстро плывут - к сильному ветру.

Солнечный день предвещает изменение погоды.

Петухи рано поют - к оттепели.

Птицы копошатся в снегу - к потеплению.

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