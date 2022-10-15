Христиане отмечают церковный праздник 15 октября в честь святых Куприяна и Устиньи. Считается, что эти святые защищают людей от сглаза, злых помыслов и наваждений, помогают бороться с соблазнами.
С этого дня часто начинается обильный листопад, а животные начинают впадать спячку. Перелётные птицы на Куприяна улетают на зимовку. С 15 октября по 20 ноября наши предки занимались посевом на зиму лука, чеснока, петрушки, моркови, щавеля и свеклы. В целом 15 октября считается плодородным днем для любых посадок и посевов. В эту дату растения хорошо укореняются и растут крепкими.
Девушки в этот день занимались рукоделием, вышивали рубашки, а также пели песни. День удачный для ухода за волосами, стрижек и окрашиваний.
Что нельзя делать 15 октября
- В этот день не стоит ходить в лес в одиночку, поскольку можно встретить лесных животных. Животные сегодня становятся агрессивными.
- Не стоит пить воду из колодца и родников в этот день без кипячения.
- Зажженную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случилось пожара.
Приметы погоды 15 октября
- Если на траве появился иней, то в следующие дни погода будет теплой и солнечной.
- Холодный ветер и закрытое облаками небо сегодня предвещают суровую зиму.
- Сильный листопад начался - к скорому похолоданию.
- Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит зима.
- Восточный ветер сулит морозную, но малоснежную зиму.