Народный праздник 15 октября известен под названиями Куприян и Устинья, Куприянов день.

Христиане отмечают церковный праздник 15 октября в честь святых Куприяна и Устиньи. Считается, что эти святые защищают людей от сглаза, злых помыслов и наваждений, помогают бороться с соблазнами.

С этого дня часто начинается обильный листопад, а животные начинают впадать спячку. Перелётные птицы на Куприяна улетают на зимовку. С 15 октября по 20 ноября наши предки занимались посевом на зиму лука, чеснока, петрушки, моркови, щавеля и свеклы. В целом 15 октября считается плодородным днем для любых посадок и посевов. В эту дату растения хорошо укореняются и растут крепкими.

Девушки в этот день занимались рукоделием, вышивали рубашки, а также пели песни. День удачный для ухода за волосами, стрижек и окрашиваний.

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Что нельзя делать 15 октября

В этот день не стоит ходить в лес в одиночку, поскольку можно встретить лесных животных. Животные сегодня становятся агрессивными. Не стоит пить воду из колодца и родников в этот день без кипячения. Зажженную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случилось пожара.

Приметы погоды 15 октября