Христиане отмечают церковный праздник 15 мая в честь князей Бориса и Глеба, причисленных к лику святых. Этих святых наши предки связывали с хлебной нивой. Это один из самых удачных в мае дней для посева зерна. Перед посевными работами наши предки читали короткую молитву, а во время посева молчали.
В Борисов день принято устраивать вечернюю трапезу. Вся семья собиралась за ужином, готовили яичницу и кашу с салом. Первые угощались дети, а старики - последними. Сегодня хороший день для охоты и разделывания домашнего скота.
С 15 мая, по народным верованиям, начинают петь соловьи. Услышать пение соловья сегодня - к долголетию. 15 мая рождаются люди с музыкальным слухом и хорошим голосом. Эта дата считается удачной для того, чтобы помириться с человеком или попросить прощения.
Что нельзя делать 15 мая
- Нельзя чтобы в доме были грязь и беспорядок, иначе достатка не будет.
- Пересчитывать деньги после захода солнца - к долгам.
- Нельзя ходить в грязной обуви, иначе ноги будут болеть.
Приметы погоды 15 мая
- Кукушка громко поет - к похолоданию.
- Если соловей поет весь день, то будет хорошая погода, а если сидит молча, то пойдет дождь.
- Если небо в темных тучах, но дождя нет, то такая погода продлится неделю.
- Южный ветер дует - к хорошему урожаю.
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