Народный праздник 15 июля Берегиня, Фотий, Петрова матка, Ризы.

Христиане отмечают церковный праздник 15 июля в честь святителя Фотия и Честной ризы Пресвятой Богородицы. Этот праздник очень почитали на Руси. В этот день считали опасной воду - в ней 15 июля, по давним верованиям, обитали злые духи и болезни.

В языческие времена 15 июля почитали языческую богиню Берегиню. Наши предки считали, что она приходит на землю в виде утки, поэтому всех уток сегодня особенно чтили и вкусно кормили. Сегодняшняя дата считается удачной для рукоделия, вышивки, отбеливания белья.

На полях и огородах в этот день занимаются сенокосом, а в садах собирают ягоды. В этот день ребенку в коляску клали льняное полотенце как оберег от болезней. День считается удачным для диеты и очищения организма.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя купаться в реках и водоемах, иначе злые духи могут утащить человека на дно. Пить воду из колодезя 15 июля не стоит - это принесет болезни. Строго запрещено резать домашних уток в этот день. Покупки в этот день не принесут вам радости. В этот день нельзя обижать природу - без надобности рвать растения, ломать ветки, рыбачить и охотиться.

Приметы погоды 15 июля

Много крылатых муравьев летает - к дождливой погоде.

Если на траве появилась крупная роса, то погода будет мокрая.

На деревьях появились первые желтые листья - к ранней осени.

Западный ветер дует - к дождю.

Утренний туман сулит хорошую и ясную погоду.

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