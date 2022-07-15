Христиане отмечают церковный праздник 15 июля в честь святителя Фотия и Честной ризы Пресвятой Богородицы. Этот праздник очень почитали на Руси. В этот день считали опасной воду - в ней 15 июля, по давним верованиям, обитали злые духи и болезни.
В языческие времена 15 июля почитали языческую богиню Берегиню. Наши предки считали, что она приходит на землю в виде утки, поэтому всех уток сегодня особенно чтили и вкусно кормили. Сегодняшняя дата считается удачной для рукоделия, вышивки, отбеливания белья.
На полях и огородах в этот день занимаются сенокосом, а в садах собирают ягоды. В этот день ребенку в коляску клали льняное полотенце как оберег от болезней. День считается удачным для диеты и очищения организма.
Что нельзя делать 15 июля
- Нельзя купаться в реках и водоемах, иначе злые духи могут утащить человека на дно.
- Пить воду из колодезя 15 июля не стоит - это принесет болезни.
- Строго запрещено резать домашних уток в этот день.
- Покупки в этот день не принесут вам радости.
- В этот день нельзя обижать природу - без надобности рвать растения, ломать ветки, рыбачить и охотиться.
Приметы погоды 15 июля
- Много крылатых муравьев летает - к дождливой погоде.
- Если на траве появилась крупная роса, то погода будет мокрая.
- На деревьях появились первые желтые листья - к ранней осени.
- Западный ветер дует - к дождю.
- Утренний туман сулит хорошую и ясную погоду.