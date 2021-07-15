Церковь призывает отметить сегодня сразу несколько важных дат.

Среди них и народный праздник “День Берегини”. Прочесть о традициях, приметах и поверьях торжества можно в этой статье.

Праздник 15 июля - положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

В те годы, когда правил византийский царь император Лев Великий, его приближенные - Гальбий и Кандид - отправились из Константинополя в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Недалеко от Назарета в небольшом селении они попросили ночлега у одной пожилой еврейки. В ее доме они увидели множество зажженных свеч и крутящийся фимиам. После долгих расспросов хозяйка поведала, что хранит у себя в доме дорогую святыню - Ризу Богородины. От неё многие исцеляются и видят чудеса. Перед Успением Святая Богородица подарила одну из своей одежд благочестивой девице из этого рода, впоследствии вещь передавалась по женской линии. Так Риза Богородицы сохранилась в семье.

Позже святыню перевезли в Константинополь. Святой Геннадий и император Лев приложились к ней, уверовав в чудодейственную силу. Позже во Влахерне воздвигли храм, а в 458 году Ризу Богородицы переместили туда.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти святого Фотия

Святитель Фотий был митрополитом Киевским и всея Руси. Многие годы он поднимал духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Благосостояние Церкви позволяло святителю Фотию оказывать большую помощь оскудевшему Константинопольскому Патриархату, укреплять международное значение Православной Церкви и государства.

Он также написал много посланий и поучений, среди которых "Чин избрания и поставления епископов”, "Поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей", а также "Духовное завещание"‎.

15 июля праздник - день памяти святителя Иувеналия

Патриарх Иерусалимский, был другом преподобного Ефимия Великого. Рьяно защищал Христову веру от лжепророков и ереси. Много трудов приложил святой для восстановления церковного мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица Евдокия покаялась пред святителем и вернулась в церковное общение с православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной еретиками иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и установив церковное единомыслие и благолепие, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет.

Церковный праздник 15 июля - день Феодотьевской иконы Божией Матери

Читайте такжеКогда Курбан-байрам 2021 – дата и традиции важнейшего исламского праздникаИкона появилась в 1487 году в окрестностях Рязани близ села Феодотьево, оттого и получила свое название. Многие люди получили исцеления от этой чудесной иконы. По повелению рязанского князя святая икона была перенесена в город Рязань и поставлена с подобающей честью в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. Позже с нее была снята копия и отправлена в с.Феодотьево.

В 1771 году во время моровой язвы икону носили по городу и несчастье прекратилось. Так же точно было и во время бездождия - крестный ход с иконой помог избавиться от засухи.

Приметы 15 июля

Желтые листочки на деревьях - осень и зима будут ранними;

С этого дня начинает цвести вода в реках;

Если после дождя рыба высовывает голову из водоема, вечер будет тёплым.

Увидеть себя во сне плачущим - хороший знак, подсознание очищается от накопленного негатива;

Приснилась дорога - тоже неплохо, вы не стоите на месте;

Сон оставил неприятное ощущение - пора заняться своим здоровьем.

Что можно делать 15 июля

Браться за любую работу и завершать начатые дела - высшие силы принесут успех в делах и помогут добиться желаемого.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется много разговаривать, особенно, в негативном ключе - могут начаться проблемы с зубами;

Нельзя пересаживать растения и плодовые деревья - не приживутся;

Незамужним девушкам нельзя оставлять немытую посуду, иначе будущий муж окажется с плохой репутацией.

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Автор: Кристина Кащавцева