Народный праздник 15 декабря / фото УНИАН, Денис Прядко
15 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Аввакума. Этот день наши предки считали опасным для детей. 15 декабря малыши часто болеют и плачут без причины, а также уязвимы к сглазу. Чтобы защитить ребенка от бед, его нужно искупать с утра и надеть не ношенную рубашку.
Девушки в этот день готовились к святкам, занимались рукоделием, пряли и пекли хлеб. Молодые девицы заплетали друг другу косы. Молодежь каталась на санях. День считается удачным для торговли и крупных покупок.
Что нельзя делать 15 декабря
- Нельзя впускать в детскую комнату никого, кроме родителей, братьев и сестер ребенка. Иначе ребенок может серьезно заболеть.
- Нельзя мочить ноги, чтобы не заболеть.
- Не рекомендуется носить синюю одежду.
Приметы погоды 15 декабря
- Вечерний туман сулит метель.
- Если много снега, то будет хороший урожай зерна.
- Дождливый день – к затяжной непогоде до самого февраля.
- Птицы сидят на верхушках деревьев – к сильному ветру.
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