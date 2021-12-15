Народный праздник 15 декабря / фото УНИАН, Денис Прядко

15 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Аввакума. Этот день наши предки считали опасным для детей. 15 декабря малыши часто болеют и плачут без причины, а также уязвимы к сглазу. Чтобы защитить ребенка от бед, его нужно искупать с утра и надеть не ношенную рубашку.

Девушки в этот день готовились к святкам, занимались рукоделием, пряли и пекли хлеб. Молодые девицы заплетали друг другу косы. Молодежь каталась на санях. День считается удачным для торговли и крупных покупок. 

Что нельзя делать 15 декабря

  1. Нельзя впускать в детскую комнату никого, кроме родителей, братьев и сестер ребенка. Иначе ребенок может серьезно заболеть.
  2. Нельзя мочить ноги, чтобы не заболеть.
  3. Не рекомендуется носить синюю одежду.

Приметы погоды 15 декабря

  • Вечерний туман сулит метель.
  • Если много снега, то будет хороший урожай зерна.
  • Дождливый день – к затяжной непогоде до самого февраля.
  • Птицы сидят на верхушках деревьев – к сильному ветру.

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Автор: Екатерина Пулатова