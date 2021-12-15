Народный праздник 15 декабря получил название День пророка Аввакума.

15 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Аввакума. Этот день наши предки считали опасным для детей. 15 декабря малыши часто болеют и плачут без причины, а также уязвимы к сглазу. Чтобы защитить ребенка от бед, его нужно искупать с утра и надеть не ношенную рубашку.

Девушки в этот день готовились к святкам, занимались рукоделием, пряли и пекли хлеб. Молодые девицы заплетали друг другу косы. Молодежь каталась на санях. День считается удачным для торговли и крупных покупок.

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя впускать в детскую комнату никого, кроме родителей, братьев и сестер ребенка. Иначе ребенок может серьезно заболеть. Нельзя мочить ноги, чтобы не заболеть. Не рекомендуется носить синюю одежду.

Приметы погоды 15 декабря

Вечерний туман сулит метель.

Если много снега, то будет хороший урожай зерна.

Дождливый день – к затяжной непогоде до самого февраля.

Птицы сидят на верхушках деревьев – к сильному ветру.

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Автор: Екатерина Пулатова