Народный праздник 15 августа получил названия Степан-сеновал, Степанов день.

Христиане отмечают церковный праздник 15 августа в честь Стефана Первомученика. В народе он считается покровителем лошадей. В этот день к коням относятся с особым почтением. Им дают вкусные лакомства и надевали новые подковы. Чтобы лошади были здоровыми и сильными, их поили колодезной водой, в которую ложили серебряннную монету.

Крестьяне отмечали 15 августа окончание сенокосной поры. Чтобы уберечь сено от дождя, его убирали в сарай или ангар. В Степанов день наши предки плели специальный венок из целебных трав: пижмы, ромашки, полыни, мяты и других трав. Этот венок вешали в доме, чтобы он защищал домочадцев.

Что нельзя делать 15 августа

В этот день нельзя спорить с друзьями, иначе вы надолго поссоритесь. Нельзя ревновать и завидовать. У человека, который поддается этим негативным эмоциям, будут неудачи в личной жизни.

Приметы погоды 15 августа

Какая в этот день погода - таким будет и сентябрь.

Дождь в этот день сулит хороший урожай картофеля.

Если лягушки громко квакают, то будут сильные дожди.

Новолуние в этот день - к дождливой погоде, растущая луна - к засушливой.

Если в этот день дует северный ветер, то урожай зерновых будет скудным.

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