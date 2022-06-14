Народный праздник 14 июня известен под названиями Устинов день, Устин-брусничные губы.

Христиане отмечают церковный праздник 14 июня в честь мученика Иустина Философа. К этому дню ночи становятся заметно короче и темнеет уже очень поздно.

По старому, юлианскому, календарю эта дата была первым днем лета. Наши предки праздновали наступление настоящего лета, поэтому сегодняшний день был особенным. В целом день считается довольно благополучным, поэтому можно приступать к важным и ответственным делам.

Сегодняшний день посвящали посеву гречки, табака и горчицы, сбору лекарственных трав и борьбе с сорняками. Все эти дела будут успешными сегодня. 14 июня люди просили прощения у всех, кого обидели. Дата считается удачной для общения и романтики, сегодня люди хорошо понимают друг друга.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя собирать и врывать больше растений, чем вам необходимо. Нельзя ставить или ремонтировать забор сегодня. Долго спать сегодня - к неудачам и болезням. Ни в коем случае нельзя спорить и ссорится, иначе никогда не помиритесь.

Приметы погоды 14 июня

Бледное солнце утром - к вечернему дождю.

Если трава быстро высохла, то день будет жарким.

Пасмурно утром - к хорошему урожаю яровых культур.

Дождливый и пасмурный день сулит хороший урожай льна и овса, но ягод будет мало.

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