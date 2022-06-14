Какой православный праздник 14 июня празднуют христиане и что ни в коем случае нельзя делать в эту дату - читайте в материале УНИАН.

Иустин Философ жил во II веке, происходил из знатной греческой семьи. Родители дали ему хорошее образование и позволяли путешествовать ради расширения кругозора. Иустин поставил себе целью разобраться в истинном значении и сути христианства и стать ближе к Богу, потому что языческая религия не удовлетворяла его духовных потребностей.

Святой долго искал себе учителя и однажды встретил старика, который посоветовал ему читать священные книги. С того момента Иустин посвятил себя апостольским и пророческим учениям, а затем принял крещение. Новоиспеченный христианин путешествовал по Римской империи, проповедуя слово Божие, защищал православных от язычников и иудеев. За такие деяния его схватили и обезглавили.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 14 июня - Устин-Брусничные губы.

Православный праздник 14 июня - день памяти Агапита Печерского

Агапит Печерский был известным святым, который подвизался в Киево-Печерской лавре в XI ст. Его называли бессребреником за то, что он бесплатно лечил больных, приходил к нуждающимся и готовил различные снадобья из трав, которые быстро излечивали людей.

В то же время известен стал и другой врачеватель - некий армянин. Когда Агапит умирал, тот пришел к больному и сказал, что святой умрет через три дня. Агапит возразил - Господь уведомил его, что произойдет это через три месяца. Так и вышло, а после смерти армянин, увидев чудо, принял монашеский постриг и православную веру.

Приметы 14 июня

восход ясный и чистый - будет хороший урожай ржи;

утром идет дождь - к богатому урожаю льна;

лягушки выползают на берег - перед дождем;

ветрено и сыро - непогода затянется надолго.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату категорически запрещено строить заборы и работать на огороде с постройками - можно навлечь на себя пожар. Также нельзя делать амулеты и защитные обереги - этот день неблагоприятен для подобных ритуалов, сделанная вещица скорее навредит, чем принесет счастье. Православная церковь не поддерживает 14 июня ссоры между близкими - святые могут разгневаться и развести людей в жизни навсегда.

Что можно делать 14 июня

Христиане в эту дату молятся святому Иустину Философу о благополучии в семье, о крепком здоровье, о верности супругов. Люди, у которых есть знания в области народной медицины, могут собирать травы, делать из них настойки и мази. В народе существует примета, что 14 июня нужно хотя бы недолго поработать в саду или с растениями - такой ритуал поможет привлечь благополучие в дом.

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