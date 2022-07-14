Народный праздник 14 июля имеет названия Кузьма и Демьян, Летние кузьминки.

Христиане отмечают церковный праздник 14 июля в честь двух братьев Космы и Дамиана, известных целителей. Этим святым молятся об исцелении от телесных и душевных недугов. Дата считается удачной для любых медицинских операций, лечения и массажа. Человек, который заболеет 14 июля, легко и быстро выздоровеет.

Дата считается удачной для сбора лекарственных трав, ягод и плодов. Женщины в этот день режут домашнюю птицу и готовят из неё блюда. Также 14 июля готовили большой казан каши и угощали нищих и путешественников. Женщины в день Кузьмы ходили друг к другу в гости. Невестки несли угощение свекрови, чтобы у них были хорошие отношения.

14 июля - удачная дата для кузнечного ремесла. Также в эту дату удачно проходят огородные работы и сенокос.

Что нельзя делать 14 июля

Невестке и свекрови нельзя ссориться и спорить, даже по мелочам. Иначе их отношения безнадежно испортятся. Не стоит тратить деньги в этот день. 14 июля нельзя завидовать чужому счастью и достижениям, иначе у вас не будет собственных успехов. Плакать и грустить сегодня - к частым слезам.

Приметы погоды 14 июля

Западный ветер дует - к дождям.

Если луна имеет красноватый цвет, то будет сильный ветер.

Если на деревьях уже появились желтые листья, то осень будет ранней.

Сорока кричит - к длительной жаре.

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