Христиане отмечают церковный праздник 14 июля в честь двух братьев Космы и Дамиана, известных целителей. Этим святым молятся об исцелении от телесных и душевных недугов. Дата считается удачной для любых медицинских операций, лечения и массажа. Человек, который заболеет 14 июля, легко и быстро выздоровеет.
Дата считается удачной для сбора лекарственных трав, ягод и плодов. Женщины в этот день режут домашнюю птицу и готовят из неё блюда. Также 14 июля готовили большой казан каши и угощали нищих и путешественников. Женщины в день Кузьмы ходили друг к другу в гости. Невестки несли угощение свекрови, чтобы у них были хорошие отношения.
14 июля - удачная дата для кузнечного ремесла. Также в эту дату удачно проходят огородные работы и сенокос.
Что нельзя делать 14 июля
- Невестке и свекрови нельзя ссориться и спорить, даже по мелочам. Иначе их отношения безнадежно испортятся.
- Не стоит тратить деньги в этот день.
- 14 июля нельзя завидовать чужому счастью и достижениям, иначе у вас не будет собственных успехов.
- Плакать и грустить сегодня - к частым слезам.
Приметы погоды 14 июля
- Западный ветер дует - к дождям.
- Если луна имеет красноватый цвет, то будет сильный ветер.
- Если на деревьях уже появились желтые листья, то осень будет ранней.
- Сорока кричит - к длительной жаре.