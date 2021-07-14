Православные верующие празднуют сразу несколько важных дат.

Среди них и народное торжество “Летние кузьминки”, подробнее о котором вы можете прочитать в этой статье.

Праздник 14 июля - день памяти мученика Потита

Юноша воспитывался в семье язычника, но в 13 лет узнал христианскую веру и крестился. Его отец пытался и лаской, и угрозами переубедить сына, но, видя стойкость его, сам принял христианство.

Потит путешествовал по свету с проповедями о силе Спасителя и творил чудесные чудеса.

В области Эпир жила женщина - супруга сенатора, сраженная проказой. Она просила исцеления у Потита, а он сказал, что сделает это, только если она поверит в Бога. Женщина согласилась, крестилась и сразу же выздоровела.

После этого Потит поселился в горах, где жил со зверями и птицами, пока за ним не пришли воины, присланные императором Антонином. Его дочь захватили бесы, которые обещали покинуть тело девушки, когда Потит встретится с ними. Святой юноша пришел в дом императора и исцелил его дочь. В благодарность за это Антонин ослепил Потита и вырвал ему язык, так как считал, что выздоровление дочери - заслуга языческих Богов, а не Христа. Не будучи до конца удовлетворенным, Антонин обезглавил целителя.

Церковный праздник 14 июля - преподобного Петра патрикия

Во времена правления византийского императора Никифора Петра назначили военачальником. В одной из войн против Болгарии греки потерпели поражение. Многих убили, а Петр попал в плен.

Читайте такжеИменинники 14 июля: кто отмечает именины и как назвать малышаНочью, когда Петр молился, ему явился Иоанн Богослов и освободил юношу. Вернувшись в Константинополь, Петр оставил все мирское, стал иноком и поселился в монастыре на Олимпе. 34 года своей жизни он посвятил служению Богу, молитвам, христианским подвигам, соблюдению строгого поста и хождению без обуви. Последние 8 лет жизни провел в Константинополе, где построил храм.

Какой сегодня церковный праздник - праведной Ангелины, деспотиссы Сербской

В 1457 году Сербию захватили турки и сын тогдашнего правителя - Стефан - отправился в столицу Турции, потому что туда отправили его сестру, выдав замуж за султана. Узнав о том, что турки сжигают Монастыри, юноша встал на защиту Сербии. Позже женился на Ангелине - дочери албанского князя. С женой и тремя детьми он долго скрывался - сначала в Албании, потом в Италии, где и умер. Ангелина перенесла нетленные останки мужа в Купиново, а её сын, повзрослев, стал правителем Сербии. Мощи блаженного Иоанна и его родителей славятся многими знамениями и пророчествами.

Приметы 14 июля

Западный ветер - к дождям;

Красноватый серп луны - к ветреной погоде, концы лунного серпа затупились - к ливням;

На деревьях уже желтые листья - к ранней осени;

Крик сороки - жара затянется.

Что можно делать 14 июля

Собирать малину и крыжовник, а также варить из них варенье. Считается, что приготовленное в этот день блюдо будет особенно вкусным.

Также в этот день рекомендуется прополоть огород - сорняков не будет долго.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам нельзя выполнять тяжелую физическую работу, а мужчинам не рекомендуется рисковать.

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Автор: Кристина Кащавцева