Христиане отмечают церковный праздник 12 мая в честь девяти святых мучеников Физических. 12 мая - день целителей. Сегодня любое исцеление действует гораздо сильнее, чем обычно. В ночь с 11 на 12 мая может присниться вещий сон.
В этот день читают заговоры от лихорадки, эпилепсии, мигрени. Женщины молились о легких родах. По поверьям, 12 мая стоит выйти на дорогу и встать навстречу ветру - это принесет здоровье. День удачный для работ в огороде.
Что нельзя делать 12 мая
- Нельзя сегодня ни с кем делиться своими планами и мечтами, иначе они не сбудутся.
- Купаться в водоемах нельзя - можно встретить водяного.
- Завидовать людям ни в коем случае нельзя - иначе вы заболеете.
- Протирать пыль с высоких мест и шкафов - к ссоре с родными.
Приметы погоды 12 мая
- Много мух и оводов - к хорошему урожаю огурцов.
- Муравьи перебираются в сухое место - к дождю.
- Много майских жуков - к сухому лету.
- Яркий и солнечный восход - к мокрому лету.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Выходные и праздники в мае 2022: что празднуем и отдыхаем
- Именины в мае 2022 года: какие имена отметят День ангела
- Приметы и народные праздники в мае 2022: старинные поверья и обычаи