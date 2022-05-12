Народный праздник 12 мая имеет названия Девять мучеников, девять целителей.

Христиане отмечают церковный праздник 12 мая в честь девяти святых мучеников Физических. 12 мая - день целителей. Сегодня любое исцеление действует гораздо сильнее, чем обычно. В ночь с 11 на 12 мая может присниться вещий сон.

В этот день читают заговоры от лихорадки, эпилепсии, мигрени. Женщины молились о легких родах. По поверьям, 12 мая стоит выйти на дорогу и встать навстречу ветру - это принесет здоровье. День удачный для работ в огороде.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя сегодня ни с кем делиться своими планами и мечтами, иначе они не сбудутся. Купаться в водоемах нельзя - можно встретить водяного. Завидовать людям ни в коем случае нельзя - иначе вы заболеете. Протирать пыль с высоких мест и шкафов - к ссоре с родными.

Приметы погоды 12 мая

Много мух и оводов - к хорошему урожаю огурцов.

Муравьи перебираются в сухое место - к дождю.

Много майских жуков - к сухому лету.

Яркий и солнечный восход - к мокрому лету.

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