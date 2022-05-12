Что можно делать 12 мая, в какие приметы верить, а от чего категорически отказываться - узнайте в материале УНИАН.

Девять мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон жили в Кизике в III веке. Во времена гонения на христиан, которые устроил император Диоклетиан, мученики смело проповедовали православную веру и обличали язычников. За это их привели к правителю, тот долго их мучил, а затем приказал отрубить голову. Мощи мучеников были признаны нетленными.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 12 мая - Девять целителей.

Православный праздник 12 мая - день памяти мученика Иоанна Валаха

Иоанн Валах жил в XVII веке в Румынии и оказался в плену вместе с другими 50 тысячами румын, которые были схвачены османами во время войн. Иоанн был красивым и умным парнем и, когда турки разделили между собой пленных, он попал в руки к жестокому воину, который истязал мученика голодом и пытками.

За долгие издевательства Иоанн однажды ударил своего насильника, тот от удара скончался. Мученика отправили в Константинополь и отдали исповедника жене погибшего воина. Она уговаривала Иоанна отречься от Христа и принять ислам, за отказ его заперли в темницу и приговорили к смерти.

Приметы 12 мая

сильный ветер сегодня - скоро пойдут ливни;

майские жуки летают - лето будет засушливым;

много звезд на небе ночью - к хорошему урожаю;

жаркий день - в конце мая будет холодно.

Сон в ночь с 11 на 12 мая рассказывает правду о вашей жизни.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется делиться своими планами - ничего не сбудется. Если пойдете купаться на водоем, то старайтесь не окунаться с головой, иначе водяной утащит на дно. Перенесите генеральную уборку, иначе, если будете вытирать пыль и убирать - поссоритесь с важным человеком.

Что можно делать 12 мая

Православные верующие в эту дату молятся Девяти целителям, которые могут помочь излечиться от болезней. В старину существовал ритуал - нужно было выйти ночью на улицу и постоять под ветром, чтобы обеспечить себе крепкое здоровье. Именно сегодня можно выходить в лес и собирать целебные травы.

Вас также могут заинтересовать новости: