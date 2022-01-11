Народный праздник 11 января известен под названием Страшной день.

11 января христиане отмечают церковный праздник Страшной суд. Церковь в этот день чтит память убитых царем Иродом египетских младенцев. Ирод приказал казнить всех детей мужского пола в возрасте до двух лет, чтобы убить Иисуса. Эти дети считаются первыми святыми, умершими за Христа.

Наши предки считали этот день несчастливым и неблагополучным. Считается, что в эту дату по земле бродит нечистая сила. Нечисть охотится на больных и немощных людей, но сильнее всего опасна для детей. 11 января продолжаются Святки. Молодежь занимается гаданиями, а дети ходят щедровать.

11 января нужно беречь детей и заботиться о них, можно прочитать молитву о детском здоровье. Грудным детям в колыбель кладут оберег - чертополох, ветку вишни или любой железный предмет.

Что нельзя делать 11 января

Нельзя ругать и бить детей сегодня. Нельзя выпускать детей из дома одних. Младенцев не стоит оставлять без присмотров. Плохой день для путешествий и переезда. Медицинские операции по возможности лучше перенести.

Приметы погоды 11 января

Теплая погода сулит раннюю и теплую весну.

Метель сегодня – к пасмурному лету.

Крупные снежинки сулят потепление.

Безоблачное небо – к морозам.

Северный ветер принесет похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: