Народный праздник 11 июля известен под названием Федосья Колосяница.

Христиане отмечают церковный праздник 11 июля в честь священномученицы Феодосии. К этой дате дозревает рожь, и её начинают убирать с полей. Сбор ржи был большим праздником для наших предков и отмечался застольем. В лесах 11 июля появляются первые грибы.

На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху. Хозяйки в этот день пекли в печи гречневый хлеб, а корки и крошки от хлеба давали в пищу скотине.

Что нельзя делать 11 июля

Нельзя заниматься тяжелый трудом, ремонтом, починкой, строительными работами, генеральной уборкой и т.д. Нельзя говорить грубые слова, ссориться и обижаться, скандалить с родственниками. По поверьям, если сегодня поссоритесь с родными, то больше не помиритесь. Нельзя относиться оскорбительно к земле, цветам, траве и деревьям. Не ломайте ветки деревьев и не рвите растения без надобности. Не стоит купаться в реках и озерах, набирать в них воду и мочить ноги.

Приметы погоды 11 июля

Пчелы не вылетают из ульев - к скорому дождю.

Если день жаркий, то грибы в лесах появятся нескоро.

Туман стелется над водой - к мокрой и пасмурной погоде.

Если появилось много пауков, то погода будет ясной и солнечной.

Много ржи созрело - грибов и орехов будет много.

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