Народный праздник 11 декабря известен под названием Сокйкин день, Сойкин праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 11 декабря в честь святого Феодора Симоновского, а также святого Стефана.

Наши предки в этот день чтили симпатичных птиц соек. В Киевской Руси верили, что увидеть сойку 11 декабря считается большой удачей. А если сойка постучит клювом в окно, то это означает пополнение в семье или очень хорошие новости. Для соек в кормушке оставляли семечки или кусочки яблок.

11 декабря - удачный день для гаданий. Гадали в этот день в основном девушки. Популярным было гадание по горсти фасоли. В нем загадывали вопрос, на который можно ответить "да" или "нет", затем бросали на стол горсть фасоли и пересчитывали фасолины. Если их число нечетное, то ответ отрицательный.

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Хорошей приметой 11 декабря считается носить синюю одежду. Синий цвет, как в крыле сойки, считается сегодня счастливым.

Что нельзя делать 11 декабря

В этот день нельзя обижать птиц, прогонять их и кричать на них. Нельзя резать домашнюю птицу сегодня. Неудачный день для стрижки и косметических процедур. Брать деньги в долг 11 декабря - дурная примета.

Приметы погоды 11 декабря

Если сегодня резко потеплело, то скоро так же резко и надолго похолодает.

Зола в печи быстро остывает - к потеплению.

Если кот прячется в теплое место, то скоро будут морозы.

Сухая и теплая погода предвещает такое же лето.

Вороны в небе летают по кругу - к снегопаду, сидят на верхних ветках деревьев - к морозу, ходят по земле - к оттепели и гололеду.

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