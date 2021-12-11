Какой православный праздник отмечают христиане 11 декабря - читайте на УНИАН.

Стефан родился в 750 году в Константинополе, в семье благочестивых христиан. Согласно легенде, мать Стефана очень долго молилась, чтобы у нее родился сын, и когда это произошло, через несколько лет родители отдали сына в пустыню на воспитание старцу. После его смерти Стефан прославился многими подвигами, к нему стали приходить люди, и в той пещере была образована обитель.

Читайте также11 декабря: народный праздник и приметы, что нельзя делать сегодняВо времена гонения на христиан Стефан поддерживал верующих, а тем, у кого не было достаточно сил, рекомендовал скрываться. Позже его самого за нежелание предавать христианскую веру, бросили в темницу.

Идолопоклонники уговаривали Стефана отречься от Господа, но он не согласился. Тогда его сослали на остров, куда за ним последовали его сподвижники, там он основал свою новую обитель. За свою жизнь Стефан совершил многие чудеса и умер в старости.

Православный праздник 11 декабря - день памяти мученика Иринарха

Иринарх происходил из города Севастии, был палачом при казнях мучеников. Во времена правления Максимиана и Диоклетиана, ему было видение - он узрел, как страдают жены за Христа, одумался, отрекся от идолов и исповедовал христианство. Его пытались утопить в болоте и сжечь в печи, но он выходил невредимым. Тогда в 303 году его казнили мечом.

Приметы 11 декабря

оттепель в этот день - к сильным морозам;

сухая и холодная погода сегодня - лето будем жарким;

багровая заря - к сильным ветрам;

гуси хлопают крыльями - ждите потепления.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату отмечается Сойкин день, поэтому категорически запрещалось причинять любой вред птицам. Тех, кто нарушает запрет, долго будут преследовать беды. Также сегодня нельзя ссориться, обижаться, сплетничать и предаваться унынию.

Что можно делать 11 декабря

Наши предки верили, что сойки могут помочь обрести счастье и богатство. Для этого, увидев птицу, нужно было последовать за ней - она приведет туда, где вы сможете получить знак судьбы. 11 декабря можно было погадать на удачу и деньги - для этого стоит лишь бросить в снег горсть монет, а потом найти их. Отыскали монету крупного номинала - скоро разбогатеете, мелкого - улучшения финансового положения ждать не стоит.

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Автор: Кристина Кащавцева