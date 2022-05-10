Народный праздник 10 февраля / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 10 мая в честь мученика Симеона. В этот день наши предки засевали поле. В этот день хорошей приметой считается пение - кто споет песню сегодня, тот будет счастливым. 10 мая осматривают и подковывают лошадей, угощают их чем-то вкусным.

День считается довольно опасным и несчастливым. В эту дату в дом может проникнуть злая сила через открытое окно. Также сегодня больно жалят насекомые и могут покусать животные. Однако больные люди 10 мая легко выздоравливают.

Что нельзя делать 10 мая

  1. Нельзя открывать окна - через них в дом может попасть нечисть.
  2. Не стоит трогать насекомых, змей, собак и других животных, иначе могут укусить.
  3. Показывать свой достаток, надевать дорогие вещи нельзя - это может привлечь воров.
  4. В день Симеона нельзя выбрасывать остатки еды и питья.

Приметы погоды 10 мая

  • Ясный восход сегодня - к ветреному лету.
  • Дождливый день - хлеба будет много.
  • Облака очень быстро плывут - к ухудшению погоды.
  • Вечерний туман обещает потепление.

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