Какой православный праздник 10 мая отмечают верующие и как себя нужно вести в эту дату - читайте в материале УНИАН.

Апостол Симеон был апостолом от 70-ти, племянником Иосифа Обручника. Согласно преданию, когда скончался Иаков и пал Иерусалим, все ученики Господа и живые апостолы начали собираться вместе и стекаться отовсюду. Они решали, кого сделать преемником Иакова и выбрали Симеона, как праведного, и поставили его епископом Иерусалимским не ранее 63 года по Рождеству Христову.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 10 мая - Семен-ранопашец.

Православный праздник 10 мая - день памяти преподобного Стефана Печерского

Преподобный Стефан был известен, как благочестивый юноша, который, желая быть ближе к Богу, в юных летах поступил в Киево-Печерский монастырь. Подвизался там под руководством игумена и стал уставщиком. Стал преемником игумена незадолго до его смерти и, во всем подражая учителю, с успехом закончил устройство монастыря.

Управлять обителью ему пришлось недолго - демоны завладели душой братии, которая обвинила Стефана в делах, коих он не совершал. Преподобный был вынужден покинуть святое место и основал свой монастырь неподалеку. В 1091 году был избран епископом на Волыни, а в 1094 году скончался.

Приметы 10 мая

слышно крик совы - к похолоданию;

утром нет росы - ждать дождь к вечеру;

легкий дождь или ливень - будет хороший урожай ржи;

радуга висит высоко - к хорошей погоде.

Сон в ночь с 9 на 10 мая пророческий и показывает ближайшее будущее.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату наши предки не работали с острыми предметами, не брали в руки ножи, пилы и даже иголки. Считалось, что пораниться в этот день - значит встретиться с заклятым врагом или поссориться с другом. Нельзя лепить, готовить и есть вареники с капустой и грибами - к финансовым проблемам. Откажитесь от полива комнатных растений, иначе разлучитесь с тем, кто вам дорог.

Что можно делать 10 мая

Симеону Иерусалимскому молятся о хорошем урожае, здоровье для себя и членов семьи. Славяне в этот день не оставляли пустым дом, так как считали, что в него может проникнуть нечистая сила. Если уж приходилось выйти на улицу, то делали это спиной вперед, чтобы по следам казалось, что человек вошел в дом, а не вышел из него.

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