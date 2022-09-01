Какой праздник 1 сентября / фото depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 1 сентября в честь Андрея Стратилата Таврийского и мученицы Феклы. Это первый день осени, который до правления Петра I считался датой начала нового года. 

1 сентября наши предки проводили большие народные гуляния и провожали старый год песнями и застольями. Как правило, собирались дома у главы семейства. На стол ставили сезонный алкоголь: медовуху и малиновую настойку. В полночь делали выстрел из пушки и звонили в церковные колокола - так на Руси начинался отсчет нового года.

Святую Феклу наши предки считали покровительницей свеклы. К 1 сентября этот корнеплод обычно уже созревают, и наступает время его сбора. Из свеклы варили ароматный борщ, а её ботву использовали в салатах или давали на корм скотине.

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Что нельзя делать 1 сентября

  1. Нельзя обсуждать людей за их спиной и рассказывать чужие секреты.
  2. Сегодня нельзя чинить и заклеивать обувь.
  3. В доме в этот день должно быть чисто. Не оставляйте беспорядок.
  4. Долго смотреть на огонь сегодня нельзя, иначе будут болезни глаз.
  5. Не жалуйтесь на свою жизнь, иначе проблем будет ещё больше.

Приметы погоды 1 сентября

  • Если из ореха уже падают листья, то пора собирать свеклу.
  • Какая погода сегодня, такой будет и осень.
  • Утренний туман - к снежной зиме.
  • Если дует теплый ветер, то урожай овса будет богатым.

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