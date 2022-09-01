Народный праздник 1 сентября известен под названиями Фёкла-свекольница, Андрей Тепляк.

Христиане отмечают церковный праздник 1 сентября в честь Андрея Стратилата Таврийского и мученицы Феклы. Это первый день осени, который до правления Петра I считался датой начала нового года.

1 сентября наши предки проводили большие народные гуляния и провожали старый год песнями и застольями. Как правило, собирались дома у главы семейства. На стол ставили сезонный алкоголь: медовуху и малиновую настойку. В полночь делали выстрел из пушки и звонили в церковные колокола - так на Руси начинался отсчет нового года.

Святую Феклу наши предки считали покровительницей свеклы. К 1 сентября этот корнеплод обычно уже созревают, и наступает время его сбора. Из свеклы варили ароматный борщ, а её ботву использовали в салатах или давали на корм скотине.

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Что нельзя делать 1 сентября

Нельзя обсуждать людей за их спиной и рассказывать чужие секреты. Сегодня нельзя чинить и заклеивать обувь. В доме в этот день должно быть чисто. Не оставляйте беспорядок. Долго смотреть на огонь сегодня нельзя, иначе будут болезни глаз. Не жалуйтесь на свою жизнь, иначе проблем будет ещё больше.

Приметы погоды 1 сентября

Если из ореха уже падают листья, то пора собирать свеклу.

Какая погода сегодня, такой будет и осень.

Утренний туман - к снежной зиме.

Если дует теплый ветер, то урожай овса будет богатым.

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