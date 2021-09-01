Сегодня верующие отмечают три важных праздника

Андрей Стратилат был военачальником во времена походов против персов. Относился к своим воинам уважительно и с любовью, заслужив тем самым доверие солдат. Стратилат исповедовал христианскую веру и научал этому солдат, с Божией помощью выиграл многие войны. Из зависти другие военачальники донесли императору, что Стратилат не поклоняется языческим богам.

Император долго мучил Андрея, заставляя его отречься от веры, но христианин был непоколебим. Вместе с воинами его поместили в темницу, но скоро освободили, благодаря поддержке народа. После этого Стратилат крестился сам и крестил солдат. Поступок Андрея расценили, как бегство и предательство царя. Позже его вместе с солдатами казнили.

В честь мученика и великого военачальника отмечается народный праздник 1 сентября - Фекла-свекольница.

Какой сегодня церковный праздник - день Донской иконы Божией Матери

Читайте такжеНепростая математика: сколько стоит собрать ребенка в школу в УкраинеДанную икону принесли донские казаки князю Дмитрию Ивановичу Донскому в то время, когда он воевал с ханом Мамаем. Икона находилась в его владениях на протяжении всей войны и известна многими чудесами. В 1591 году был построен Донской монастырь.

Также сегодня отмечается день памяти мучеников Феклы, Тимофея и Агапия, которые пострадали во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан.

Приметы 1 сентября

какой будет погода на Феклу - такая и осень;

журавли улетают 1 сентября - к ранней зиме;

на Феклу туман по полю стелется - к снежной и долгой зиме.

Хорошие сны на 1 сентября - знак того, что вы движетесь в правильном направлении. Кошмары говорят о том, что нужно поменять тактику поведения.

Что нельзя сегодня делать

рассказывать о своих планах на будущее - не сбудется;

жаловаться - столкнетесь с более серьезными трудностями;

ремонтировать обувь, одежду, пришивать пуговицы, если собираетесь в поездку - потеряете здоровье;

завидовать - будете нуждаться в деньгах.

Что можно делать 1 сентября

Первого сентября в народе принято убирать, мыть окна, приводить дом в порядок. Многие хозяйки готовят угощения из овощей нового урожая. На огородах убирают свеклу и морковь. Сегодня можно гадать на орехах: нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженного.

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Автор: Кристина Кащавцева