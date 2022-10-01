Народный праздник 1 октября известен под названиями Арина-журавлиный лёт, Арина Шиповница.

Христиане отмечают церковный праздник 1 октября в честь святой Ариадны, а также в честь иконы Божьей Матери "Целительница". Наши предки сегодня наблюдали за отлетом журавлей и провожали птиц взгядом. Считалось, что настоящие морозы не наступят, пока птицы не улетят в теплые края.

Эту дату в народе называли Арина-шиповница, поскольку в этот день начинают собирать ягоды шиповника. Ранее УНИАН писал, как собирать шиповник и засушить его на зиму. Именно этим сегодня занимались наши предки. Ягоды важно сорвать до первых заморозков, чтобы в них не разрушились витамины.

В этот день особенно полезным считался чай из шиповника. Его обязательно пили взрослые и дети. Готовится он просто: 2 ложки нарезанных свежих ягод заливают 1 л кипятка и настаивают 20 минут.

Видео дня

Женщины 1 октября устраивали женские посиделки и вместе готовили заготовки из капусты. Бездетные женщины сегодня посещали богослужение и просили у Богородицы рождения ребенка.

Что нельзя делать 1 октября

После этой даты больше нельзя собирать белые грибы. Не стоит венчаться и играть свадьбу 1 октября. Нельзя пить алкоголь сегодня. Неудачный день для борьбы с сорняками и заболеваниями растений.

Приметы погоды 1 октября

Если на березе не опали листья, то осень будет затяжной, а зима - поздней.

Восточный ветер дует - к хорошей погоде в ближайшие дни.

Журавли уже улетели на зимовку - к морозам на Покров, а если ещё не улетели, то первые морозы наступят только в ноябре.

Если сорняки очень высокие, то зимой будет много снега.

Муравьи построили высокие муравейники - к суровой зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: