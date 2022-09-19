Как собирать и сушить шиповник, и как правильно его заваривать - читайте на УНИАН.

Польза шиповника хорошо известна. Эти ягоды обладают сильным бактерицидным свойством и очень богаты витаминами. Они полезны для желчного пузыря, костного мозга, печени, качества крови, кишечника и кожи. УНИАН расскажет, как собирать, засушивать и заваривать эту чрезвычайно полезную ягоду.

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Когда собирают шиповник

В южных и центральных областях Украины шиповник собирают примерно в середине сентября, а в северных областях - в конце сентября или в начале октября. Распознать спелый шиповник можно по широко раскрытым чашелистикам на конце ягод.

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Ягоды можно сорвать и позже. Тогда в них будет больше сахара, но меньше витамина C. Важно успеть собрать урожай до первых серьезных заморозков.

Как собирать шиповник

Куст шиповника очень колючий, поэтому для сбора желательно надеть одежду с длинными рукавами и толстые перчатки. Ягоды лучше срывать вместе с остатками чашечки и с плодоножками. Шиповник следует собирать в сухую погоду, чтобы листья и плоды были полностью сухими.

Как засушить шиповник

Сушить домашний шиповник можно несколькими способами.

Первый способ - естественная сушка. Для этого шиповник высыпают на ткань или картон в сухом и проветриваемом месте без прямых солнечных лучей, например, на чердаке или застекленном балконе. Ягоды хранят 3-4 недели, перемешивая их раз в пару дней.

Второй способ - сушка в духовке. Шиповник перебирают (но не моют) и выкладывают на противень. Ставят в духовку при температуре 40°. Дверцу духовки не закрывают. Таким образом ягоды сушат 8-10 часов. Готовые ягоды должны быть сморщенными и с мягкой кожицей, а при разрезании сок не должен выделяться.

После сушки с ягод удаляют сухие чашелистики. Сушеный шиповник хранят в стеклянных или пластиковых контейнерах. Вместо крышки сверху емкость накрывают марлей или тканью.

Вместо сушки ягоды можно заморозить. Хранятся они в замороженном виде в морозилке 1 год.

Как заваривать шиповник - рецепт чая

Чай из ягод полезен при простудных заболеваниях, воспалении почек, болезнях желудка, почек и печени. Здоровым людям его можно пить для профилактики болезней и повышения иммунитета, также улучшения качества крови.

Чай из шиповника в термосе готовят так: промывают ягоды и выкладывают немного ягод на дно. Если завариваете целые ягоды, то их надо разрезать. Затем заливают термос кипятком. Настаивают напиток минимум 4 часа, а лучше 8 часов.

В кастрюле чай из шиповника варят под крышкой на маленьком огне 30 минут, если ягоды целые, и 15 минут для нарезанных ягод. На 1 л воды понадобится 4 столовых ложки ягод. После варки чай настаивают ещё 30 минут.

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