Молитвы на Введение во храм Пресвятой Богородицы помогут обратиться к Божьей Матери с сокровенной просьбой.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников, то есть важнейших в христианстве. В этот день можно помолиться Божьей Матери, и она обязательно услышит молитвы праведников. Богородица считается покровительницей женщин, поэтому ей прежде всего молятся о счастливом замужестве и удачном материнстве. Впрочем, помолиться святой может любой верующий.

Нередко матери и отцы на Введение молятся о своих детях. Связано это с историей праздника - он посвящен службе Девы Марии в Иерусалимском храме, куда её привели в трехлетнем возрасте. Поэтому родители молятся, чтобы их дети были такими же праведными и трудолюбивыми, как Богородица в детстве.

Молитва Пресвятой Богородице о благословении и помощи в беде

К кому еще, как не к Тебе, Матушка небесная, обращу я молитвы свои. Услышь чаяния раба Твоего (имя). Утешь в горе своем, и не лишай без защиты в этом грешном мире. Убереги от соблазнов и позволь замолить грехи вольные и невольные. Наступить на путь веры и помоги не отступать от заповедей христианских. Дай сил бороться со злом, которое внутри меня прибывает. Смягчи сердце мое, и прими покаяние искреннее. Помолись за меня Господу нашему всемогущему, чтобы не оставил меня без милости. Аминь.

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Молитва на Введение Пресвятой Богородицы от родителей для детей

Пресвятая и Великая Дева, избранница Господа нашего, ты принесла себя в жертву и оставила грешный мир для великой цели служить Богу. Не оставь своих рабов в их молитвах о праведности и вере искренней. Защити и проведи по жизни семью нашу с мудростью своей. Благодать твоя да поможет нашим детям обрести веру истинную, избавит от гордыни, алчности и глупости.

Даруй нам совершенство духовное и помоги научить детей наших жить в мире и чистоте душевной. Моли Бога о спасении наших грешных душ и освещай путь тернистый своим светлым взором. Да не оставит Господь чад Своих в минуты слабости и трудности. Аминь.

Молитва на Введение во храм Богородицы о покаянье и прощении грехов

О Матерь Божия! Заступница всех верующих! Пред Тобою на коленях стою и умоляю, подари мне прощение и покаяние за поступки греховные и умыслы нечистые. Умоляю, подари Свое благословение, ибо каюсь я. Прости меня, раба Господа, за все мысли греховные и деяния злые. Направь меня на путь праведный, укрепи веру мою во Христа и не оставь на пути горести и греха в одиночестве. Проведи меня к истинной вере и помолись за меня перед Господом нашим на Небесах. Да восславлю я Тебя, непорочная Дева, да вовек буду благодарить Тебя. Отныне и во веки веков. Аминь.

Просительная молитва Пресвятой Богородице

О, Пресвятая Дева, Матерь Господа Вышнего, всемилостивая Заступница и Покровительница всех, к Тебе с верой прибегающих! Воззри с высоты небесной славы Своей на меня, который припадает к Твоему подножью, услышь мою смиренную молитву, грешного и недостойного раба Твоего, и принеси её к возлюбленному Своему Сыну. О, Преблагословенная Богородица! После Бога на Тебя всё моё упование возлагаю, будь мне всегда неусыпной ходатольницей и всесильной предстательницой перед Твоим Сыном, Господом нашим Иисусом Христом, укрепи во мне веру в Него, утверди меня в любви в Него, научи меня любить и славить и Тебя, Пресвятую Матерь Бога, Преблагословенную Марию: святому покрову Твоему, Богородица, вручаю себя на все времена. Аминь.

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