Ежегодно во всем мире День молодежи отмечается 12 августа.

В Украине День молодежи раньше отмечали в последнее воскресенье июня. Недавно мы рассказывали о том, что действующий президент Владимир Зеленский перенес дату праздника. Начиная с 2022 года День молодежи будет отмечаться одновременно со всем миром - 12 августа. Документ вступает в силу 1 января 2022 года.

Как долго существует Международный день молодежи

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года. Впервые после этого соглашения праздник отметили 12 августа 2000 года. Инициативу проявили молодежные организации во всем мире. Более того, в 1998 году прошла конференция министров по делам молодежи.

Собравшиеся предложили учредить праздник, чтобы повышать информативность среди молодого населения планеты. В этот день принято проводить различные мероприятия, направленные на поддержание инициатив молодежных организаций, конкурсы, праздники и фестивали. Таким образом получится обратить внимание на интересы и стремления молодого поколения.

День молодежи - в чем суть праздника

Молодежью в Европе считаются люди возрастом от 10 до 24 лет. В странах СНГ цифра другая - 15-30 лет. Молодежь составляет 1\4 от рабочей силы во всем мире, при этом половина из этих людей - безработные.

Читайте такжеДень Независимости Украины и День флага: какие праздники в августе 2021 будем отмечатьРынок труда не может предложить молодым людям полную занятость, перспективную работу и хороший доход, только если это не высококвалифицированные специалисты.

Генеральный секретарь ООН в рамках празднования Дня молодежи предложил учитывать взаимосвязь поколений и решать проблемы сообща. К тому же, Международный день молодежи создан и для того, чтобы люди знали о существующих проблемах в политической и экономической ситуации и в мире.

День молодежи в Украине 2021 - как отмечают

В нашей стране на День молодежи принято устраивать концерты, фестивали и различные увеселительные мероприятия. Многие молодежные организации проводят ярмарки и конференции, цель которых - находить таланты или развивать существующие у молодых людей. Все действия в этот день направлены на то, чтобы поддержать перспективу развития молодых специалистов и творческих представителей нового поколения.

Вы можете отпраздновать эту дату самостоятельно или отправить своим знакомым поздравления с Днем молодежи.

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Автор: Иван Бойко