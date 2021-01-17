В этот день люди по всему миру вспоминают важное событие в жизни Иисуса Христа – его крещение в реке Иордан.

Крещение Господне, или Богоявление, завершает зимние святки, то есть праздники рождественско-новогоднего цикла. Оно является одним из крупнейших христианских праздников.

Празднование Крещения в 2021 году – дата

Читайте такжеРелигиозные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцПраздник Крещения Господня является непереходящим, то есть каждый год отмечается в один и тот же день – 19 января (6 января по старому стилю). В этот день православная церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Праздник относится к числу двунадесятых у православной церкви (двенадцати важнейших праздников после Пасхи, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы).

Крещение: что означает праздник

Согласно евангельскому рассказу, после поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча прибыл к реке Иордан. Там он рассказывал народу о покаянии и крещении на отпущение грехов. Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в водах Иордана.

Однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. На тот момент ему было 30 лет. Спаситель попросил Иоанна крестить его. Пророк был удивлен до глубины души такой просьбой, но Христос заверил его, что "годится выполнить всю правду".

Во время крещения раскрылось небо и на Иисуса сошел святой дух в виде голубя. При этом был слышен голос с неба: "Это сын мой любимый, которого я полюбил". Отсюда еще одно название праздника – Богоявление. Христиане считают, что именно этот праздник удостоверяет таинство Святой Троицы. Ведь в этот день Бог появился в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

После крещения Иисус Христос ушел в пустыню, чтобы в одиночестве, молитве и посте подготовиться к выполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Как празднуют Крещение: традиции и обряды

Празднование Крещения Господня начинается уже 18 января вечером. В это время в храмах правят службы и освящают воду верующих. В Крещенский сочельник готовится голодная кутья, а семья собирается за праздничным столом с появлением на небе первой звезды.

На 19 января также освящают воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин кропит всех членов семьи, дом, другие здания двор, колодцы и домашних животных. Верующие используют ее в течение всего года как лекарство на случай болезни. Девушки же старались умыться крещенской водой, чтобы сохранить красоту.

Освящение воды происходит не только в церкви, но и на берегах рек, ручьев, озер. Для этого еще накануне делают во льду прорубь в форме креста. А вырубленный большой крест устанавливают вертикально рядом с прорубью.

После службы священник окунает в прорубь крест, таким образом освящая воду. Там же на водоемах проходят крещенские купания. Погружение в проруби символизирует очищение от грехов – люди верят, что вода на Крещение приобретает целебные свойства.

Что нельзя делать в день Крещения Господня

В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов. Запрещено ругаться и думать о плохом.

Нельзя в праздник Богоявления набирать воду с дурными мыслями, иначе она потеряет целебные свойства. А перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь.

Не стоит 19 января также стирать, убирать, шить и вязать.

Приметы и поверья на Крещение

Морозная и солнечная погода на Крещение Господне предвещает засушливое лето. Если же день пасмурный и наблюдаются осадки, то лето будет теплым, дождливым и удачным на урожай.

Читайте такжеКупание на Крещение 2021: как окунуться в прорубь и не заболетьЕсли небо чистое, а звезды яркие – то домашнее хозяйство значительно разрастется.

Теплая погода на Крещение предвещает людям проблемы со здоровьем в этом году. Много снега 19 января обещает крепкое здоровье, а метель – урожайный и богатый год.

Страшная метель в этот день означает, что пчелы будут давать особенно лечебный мед.

Сватовство на Крещение обещает долгую и счастливую семейную жизнь.

Сны, увиденные в ночь на Крещение Господне, считаются вещими.

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В Богоявление нельзя плакать – иначе потом придется лить слезы весь год.

В Крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно исполнится.

Тот, кто примет крещение в день Богоявления, проживет долгую и счастливую жизнь.

Если молодая девушка выйдет на улицу утром на Крещение и встретит молодого парня, то выйдет замуж в этом году. Если первым встречным будет пожилой мужчина, то девушка весь год будет одинокой.

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Автор: Алина Вишневская