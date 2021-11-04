День Казанской иконы Божьей Матери считается крупным праздником и диктует множество запретов.

4 ноября христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. В эту дату христиане чтят святыню, которая исцеляет святых и защищает жилище от пожара. В этот большой православный праздник установлено несколько запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

Что нельзя делать на Казанскую икону Божьей Матери

Как и во все большие церковные праздники, на Казанскую нельзя заниматься работой по дому, стирать и убираться. Все домашние дела лучше сделать накануне праздника. 4 ноября не приветствуются вечеринки и шумные гуляния, особенно с алкоголем.

На Казанскую не рекомендуется отправляться в далекую дорогу. В противном случае путь будет сложным и долгим.

Казанская икона Божьей Матери: что можно делать

В этот день можно помолиться святому образу Богородицы в церкви или дома. Молиться можно за себя или за родных. Также близких и друзей можно пригласить домой на празднование.

День Казанской иконы Богоматери хорошо подходит для свадьбы. Заключенный сегодня брак будет крепким и счастливым.

Молитва Казанской иконе Божьей Матери

Казанская икона Богородицы считается покровительницей и защитницей семьи, а также помощницей в трудных делах. Ей молятся о пополнении, здоровье и благополучии, помощи в трудной жизненной ситуации. Святой образ дарят при венчании и крещении, ставят у детской кроватки.

Слова молитвы:

Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Автор: Екатерина Пулатова