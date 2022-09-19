Какое чудо совершил архангел Михаил 19 сентября и о чем можно попросить святого в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Согласно преданию, в IV веке архангел Михаил исцелил дочь одного христианина. Сделал он это, указав мужчине на целебный источник, из которого больная девушка должна была выпить воды. Православные исполнили волю святого и увидели своими глазами, как хворь ушла восвояси.

На том месте позднее был построен храм, в котором благодарный отец девушки стал настоятелем. Храм пытались разрушить язычники, направляя на постройку потоки горных рек. Тогда явился архангел Михаил и спас храм - этот поступок и называют Михайловым чудом.

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С тех пор святой считается защитником всех нуждающихся и покровителем христиан, поэтому 19 сентября любые молитвы Михаилу будут особенно действенными.

Самые сильные христианские молитвы на Михайлово чудо

УНИАН предлагает три молитвы, которые вы можете прочесть сегодня, чтобы попросить у святого крепкого здоровья, защиты от недругов или упокоения души усопших родных.

Молитва об исцелении

О, Великий Архистратиже Божий, Михаил, победитель демонов. Победи и сокруши всех моих демонов, видимых и невидимых. Умоли Господа Вседержателя, да спасет и сохранит меня Господь от все скорбей и болезней, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, Великий Архангел Михаил, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о защите от недругов

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатый первый княже, воеводо небесных сил Херувим и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях – тихое пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящагося тебе и призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою. О, великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь.

Молитва об упокоении душ

Cвятый Архангеле Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших. ) находятся в огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их ко Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи. Аминь.

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