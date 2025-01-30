Сегодня именинники Антонина, Егор, Максим и другие.

В День ангела православные христиане традиционно возносят молитву своему небесному покровителю - благодарят за защиту или обращаются с просьбами. Также по дате рождения ребенка можно подобрать имя, которое совпадает с именинами.

У кого именины сегодня по новому стилю

День ангела 28 января отмечают люди, чьи имена совпадают с перечисленными в списке ниже.

Василий - это светлые, хитрые мужчины, которые могут быть жесткими и склонными к алкоголизму.

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Владимир - носители этого имени изобретательны, тяжело воспринимают критику, но доброжелательны.

Григорий - мужчины с этим именем решительные, убедительные и импульсивные. Они способны идти на компромиссы.

Иван (также по старому стилю) - представители этого имени упрямы, часто меняют увлечения и умеют прощать.

Максим - это гордые, очень доверчивые люди, которые желают богатой жизни.

У кого еще именины - старый календарь

Антон - носители этого имени часто бывают сентиментальными, без проблем вливаются в коллектив, хотя и несколько молчаливы.

Виктор - они мягкие, склонны к авантюрам и радуются каждому дню.

Георгий - мужчины с этим именем обычно молчуны, но добрые к другим. Они хорошо показывают себя даже в экстремальной ситуации.

Егор - имеет древнегреческое происхождение. Значение имени - "воинственный". Это решительные правдолюбы, которые достойно противостоят стрессам. Они надежны и умны.

Павел - носители этого имени умеют вовремя пошутить, отзывчивы и бескорыстны.

Ян - они позитивные, благородные и интеллигентные люди.

Антонина - женщины с этим именем заботливы, имеют богатое воображение, романтичны и сентиментальны.

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